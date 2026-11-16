Student Sport Alba Iulia, înfrângeri pe linie, la senioare și Under 17
Student Sport Alba Iulia, înfrângeri pe linie, la senioare și Under 17, în weekend
Student Sport Alba Iulia, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara la fotbal feminin, a pierdut jocurile disputate în weekend.
La senioare, acasă, în Liga 2, a fost 0-4 (0-4) cu ASA Tg. Mureș, eșec cauzat de absențe importante din efectiv, din cauza accidentărilor Antonia Ciulea, Antonia Pol și Iustina Ciobanu. Gruparea albaiuliană este pe locul 7, cu 7 puncte (golaveraj 15-51), iar ultimul meci al anului va fi duminică, 22 noiembrie, în deplasare cu liderul Universitatea Cluj.
La Under 17, la Micești, a fost înfrângere cu LPS Bistrița, în derby-ul rundei, contra ocupantei locului secund, scor 2-4 (2-2), care s-a apropiat la un punct. Au înscris Alessia Samoilă (9, a deschis scorul) și Sofia Oprea (28, a făcut 2-1). Acest joc a tras cortina peste 2026, iar Student Sport Alba Iulia iernează pe primul loc al seriei 4, cu 16 puncte (25-16 golaveraj) și un meci mai mult. Obiectivul este calificarea la Liga Elitelor.
La Under 15 s-a stat, iar următorul joc e în 28 noiembrie, cu Poli Timișoara, în etapa a noua a Seriei 7.
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