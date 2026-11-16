Student Sport Alba Iulia, înfrângeri pe linie, la senioare și Under 17, în weekend

Student Sport Alba Iulia, care are o colaborare cu Corvinul Hunedoara la fotbal feminin, a pierdut jocurile disputate în weekend.

La senioare, acasă, în Liga 2, a fost 0-4 (0-4) cu ASA Tg. Mureș, eșec cauzat de absențe importante din efectiv, din cauza accidentărilor Antonia Ciulea, Antonia Pol și Iustina Ciobanu. Gruparea albaiuliană este pe locul 7, cu 7 puncte (golaveraj 15-51), iar ultimul meci al anului va fi duminică, 22 noiembrie, în deplasare cu liderul Universitatea Cluj.

La Under 17, la Micești, a fost înfrângere cu LPS Bistrița, în derby-ul rundei, contra ocupantei locului secund, scor 2-4 (2-2), care s-a apropiat la un punct. Au înscris Alessia Samoilă (9, a deschis scorul) și Sofia Oprea (28, a făcut 2-1). Acest joc a tras cortina peste 2026, iar Student Sport Alba Iulia iernează pe primul loc al seriei 4, cu 16 puncte (25-16 golaveraj) și un meci mai mult. Obiectivul este calificarea la Liga Elitelor.

La Under 15 s-a stat, iar următorul joc e în 28 noiembrie, cu Poli Timișoara, în etapa a noua a Seriei 7.

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