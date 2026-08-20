Liga 3, Seria 7: turul debutează furtunos, cu două derby-uri de Alba: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj (etapa 1) și CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia (etapa secundă)!

În 2026 sunt programate cele 6 derby-uri de „Alba” din tur, plus alte 3 din retur, întrucât se vor mai disputa alte 6 etape din retur!

Metalurgistul Cugir – CIL Blaj se joacă vineri, 28 august, iar CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia peste o săptămână, în 4 septembrie

Cele patru formații din Alba înscrise în Liga 3, CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia, și-au aflat programul pentru prima parte a sezonului 2026/2027, prima rundă propunând un derby „de Alba” între Metalurgistul Cugir și CIL Blaj! Și în etapa secundă este un alt duel între echipe din județ, CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia! Pretendenta la Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca, pe „Cetate”, cu Unirea Sântana, iar concitadina CS Universitar Alba Iulia are deplasare la nou-promovata Nera Bogodinț (Caraș-Severin).

La fel ca în sezonul precedent din eșalonul terț, toate echipele din Alba au fost repartizate în Seria 7. Programul primei etape este următorul: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Timișul Șag, METALURGISTUL Cugir – CIL Blaj (vineri, 28 august), CSM UNIREA Alba Iulia – Unirea Sântana (sâmbătă, 29 august), Nera Bogodinț (nou-promovată) – CS UNIVERSITAR Alba Iulia (la Moldova Nouă), Viitorul Arad – Progresul Pecica, Poli Timișoara 2 – CSM Deva (nou-promovată).

În 2026 sunt programate cele 6 derby-uri de „Alba” din tur, plus alte 3 din retur, întrucât se vor mai disputa alte 6 etape din partea secundă a campionatului! Alte dueluri între conjudețene: CIL Blaj – CSM Unirea (etapa a doua, vineri, 4 septmbrie), Metalurgistul Cugir – CSM Unirea (etapa 4, vineri, 18 septembrie), CIL Blaj – CSU Alba Iulia (etapa 8, vineri, 16 octombrie), Metalurgistul Cugir – CSU (etapa 10, vineri, 30 octombrie) și CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia (etapa 11, ultima din tur, sâmbătă, 7 noiembrie). Vor urma, CIL Blaj – Metalurgistul Cugir (etapa 12, prima din retur, vineri, 13 noiembrie), CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (etapa a 13-a, sâmbătă, 21 noiembrie) și CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir (etapa a 15-a, sâmbătă, 5 decembrie).

Alte dueluri între conjudețene: CIL Blaj – CSM Unirea (etapa a doua), Metalurgistul Cugir – CSM Unirea (etapa 4), CIL Blaj – CSU Alba Iulia (etapa 8), Metalurgistul Cugir – CSU (etapa 10) și CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia (etapa 11, ultima din tur)

Se anunță un nou sezon cu dueluri interesante pentru cele 4 echipe din județ, atât în lupta pentru promovare, cât și pentru clasarea cât mai sus în ierarhie (Viitorul Sântimbru nu s-a înscris). Formatul competiției propune 8 serii de câte 12 echipe și două faze. Sezonul regular se va disputa în sistem tur-retur, rezultând 22 de etape. La final, primele 4 clasate se vor califica în play-off (Seria 7 se va împrerechea cu Seria 8, unde activează Minauar Baia Mare, Sănătatea Cluj sau SCM Zalău), iar echipele de pe locurile 5-12 vor merge în play-out.

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