România, dependență de importuri energetice care tinde spre infinit. Record istoric de energie electrică adusă din străinătate: 3.449 MW, la un preț mediu de aproximativ 240 euro/MWh
România, dependență de importuri energetice care tinde spre infinit. Record istoric de energie electrică adusă din străinătate: 3.449 MW, la un preț mediu de aproximativ 240 euro/MWh
România a înregistrat, în cursul serii de sâmbătă, 3 octombrie 2026 un nivel fără precedent al importurilor de energie electrică, potrivit datelor privind funcționarea Sistemului Energetic Național.
La momentul analizat, producția internă era de numai 2.846 MW, în timp ce importurile ajunseseră la 3.449 MW. Dacă datele se confirmă prin raportare la seriile istorice oficiale, acesta reprezintă cel mai mare nivel al importurilor instantanee de energie electrică din istoria României.
Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât energia cumpărată din afara țării a fost achiziționată la un preț mediu de aproximativ 240 euro/MWh.
Cifrele evidențiază un dezechilibru semnificativ între capacitatea de producție disponibilă în țară și necesarul de energie care trebuie acoperit în intervalele de consum ridicat.
Astfel, importurile au depășit producția internă cu 603 MW, reprezentând aproximativ 54,8% din suma celor două valori.
Această situație indică o dependență accentuată de energia provenită din piețele externe, în condițiile în care disponibilitatea centralelor interne nu a fost suficientă pentru a acoperi necesarul sistemului.
Fenomenul ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea României de a-și asigura securitatea energetică în perioadele de vârf, mai ales atunci când producția hidro, eoliană și fotovoltaică este redusă sau când anumite grupuri energetice nu sunt disponibile.
240 de euro pentru fiecare MWh importat
Dincolo de volumul record al importurilor, prețul mediu de aproximativ 240 euro/MWh reprezintă un alt indicator relevant.
La acest nivel de preț, fiecare 1.000 MWh achiziționați implică o valoare de aproximativ 240.000 de euro, înainte de eventualele costuri suplimentare asociate tranzacționării și transportului.
Prețurile ridicate din intervalele de seară reflectă presiunea exercitată asupra pieței atunci când cererea este mare, iar oferta disponibilă nu reușește să țină pasul.
Este important de precizat că prețul angro al energiei importate nu reprezintă automat prețul final plătit de consumatorii casnici, acesta fiind influențat și de tarifele de rețea, taxe, componente comerciale și reglementările aplicabile.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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