Ştirea zilei

Foto | Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta

Lucian Dărămuș

Publicat

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Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta

Momente cu puternică încărcătură emoțională, duminică, 4 octombrie 2026, la Fărău.

Petrecerea Divorțaților

Echipeirii formației locale de fotbal Progresul i-au cinstit memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani din satul Heria care nu a putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta.

Citește și: Tragedia de la Heria: Laurențiu, un copil de 11 ani, nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta. Comunitatea s-a mobilizat pentru familia îndurerată

Chipul cernit al lui Laurențiu i-a însoțit pe jucătorii de la Progresul Fărău la poza de grup premergătoare starului meciului.

Toată suflarea fotbalistică din comuna Fărău i-a dedicat ulterior lui Laurențiu victoria obținută.

În etapa a 4-a din Seria 2 a Ligii 5 de fotbal din Alba, Progresul Fărău a învins cu 5-0 formația Olimpia Petrisat.

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