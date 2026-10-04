Foto | Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta
Progresul Fărău, victorie în memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani care nu a mai putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta
Momente cu puternică încărcătură emoțională, duminică, 4 octombrie 2026, la Fărău.
Echipeirii formației locale de fotbal Progresul i-au cinstit memoria lui Laurențiu, copilul de 11 ani din satul Heria care nu a putut fi salvat după ce a căzut cu bicicleta.
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Chipul cernit al lui Laurențiu i-a însoțit pe jucătorii de la Progresul Fărău la poza de grup premergătoare starului meciului.
Toată suflarea fotbalistică din comuna Fărău i-a dedicat ulterior lui Laurențiu victoria obținută.
În etapa a 4-a din Seria 2 a Ligii 5 de fotbal din Alba, Progresul Fărău a învins cu 5-0 formația Olimpia Petrisat.
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