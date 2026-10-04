FOTO | Sculptura unui aiudean, simbol al unui oraș din Serbia: Lucrarea sa, intitulată „Jocul apei”, dăltuită în marmură, reprezentativă pentru orașul-stațiune Arandjelovac

Sculptura unui aiudean, simbol al unui oraș din Serbia: Lucrarea sa, intitulată „Jocul apei”, dăltuită în marmură, reprezentativă pentru orașul-stațiune Arandjelovac

Sculptorul aiudean Ciprian Hopârtean este autorul uneia dintre cele mai reprezentative lucrări de artă monumentală din orașul-stațiune Arandjelovac, situat în inima Serbiei. Lucrarea sa, intitulată „Jocul apei”, dăltuită în marmură, a fost aleasă de administrația orașului drept simbol reprezentativ al localității.

Dezvelirea lucrării, amplasată într-o nouă locație, chiar în centrul localității, a avut loc în urmă cu o săptămână, în prezența oficialităților. La eveniment au participat președintele (primarul) Goran Orlić, vicepreședintele (viceprimarul) Dr. Ognjen Zečević, președintele Adunării Municipale (Consiliul Local), Nikola Obradović, precum și toți cei șapte membri ai consiliului local și numeroși invitați.

În cadrul manifestării, oficialitățile au avut discursuri laudative la adresa autorului lucrării monumentale, care are peste 3,5 metri înălțime, și i-au mulțumit public sculptorului român, în fața camerelor de luat vederi ale televiziunilor prezente.

„Sunt deosebit de încântat că lucrarea mea a fost selectată și declarată simbol al acestui oraș. A fost realizată de mine în cadrul unui simpozion de artă monumentală și sculptură în marmură, la care am participat în vara anului 2018”, ne-a declarat sculptorul Ciprian Hopârtean.

Un sculptor aiudean, prezent la numeroase simpozioane internaționale

Ciprian Hopârtean este unul dintre artiștii plastici reprezentativi ai municipiului Aiud. Este absolvent al Facultății de Arte Vizuale din Oradea, secția Restaurare. În ultimii ani, în calitate de sculptor, a participat la numeroase simpozioane internaționale de sculptură, cu deosebit succes.

Este membru al Asociației Artiștilor Plastici din Nordul Greciei și a fost organizator al Simpozionului Internațional de Sculptură „The Touch of Time”, Aiud 2018, eveniment care a marcat Centenarul Marii Uniri din 1918.

Artistul trăiește și are atelierul în Aiud, unde a realizat numeroase lucrări și a avut expoziții personale, precum și participări la simpozioane internaționale de sculptură.

Din parcursul său artistic amintim expoziția de sculptură de la Galeria Orașului Vechi din Edessa, Grecia; expoziția de sculptură și gravură „Desfășurarea intimității”, realizată împreună cu Christiana Iliopoulos, la Galeria MYRO din Thessaloniki; participări la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Galeriile U.A.P. din Oradea, Bienala Internațională de Artă „Meeting Point” de la Galeria „Delta” din Arad, precum și expoziții de sculptură și pictură organizate de Organizația Alzheimer Hellas și Society for Macedonian Studies din Thessaloniki.

Ciprian Hopârtean a participat, de asemenea, la numeroase simpozioane internaționale de sculptură, printre care cele de la Bisanthe – Tekirdag, Turcia, Ayia Napa – Cipru, Hurghada – Egipt, Guarda – Portugalia, Skopje – Macedonia, Arandjelovac – Serbia, Baku – Azerbaidjan, Polevsk Region – Rusia și Nevrokopi – Drama, Grecia.

În urma participărilor la aceste evenimente, artistul a lăsat numeroase lucrări monumentale în diferite țări. Cea mai înaltă dintre acestea are peste cinci metri și se află în Cipru. O serie de sculpturi de dimensiuni mai mici se regăsesc în colecții de stat sau private din diferite colțuri ale lumii.

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