Foto | Incendiu masiv de vegetație uscată la Lupșa: Pe ce suprafață se manifestă
Incendiu masiv de vegetație uscată la Lupșa: Pe ce suprafață se manifestă
Secția de pompieri Câmpeni intervine, în după amiaza zilei de duminică, 4 octombrie 2026 pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată pe raza localității Lupșa.
Forțele alocate sunt: 1 autospecială de stingere cu apă și spuma, 1 autospecială de prima interventie și comandă și SVSU Lupșa.
Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 8.000 mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului, au precizat reprezentanții ISU Alba la ora 15.58.
sursa foto: ISU Alba
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