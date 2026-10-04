Liga 5, etapa a patra: Liderii Mureșul Gâmbaș și CS Ocna Mureș, victorii pe linie! Ocnamureșenii au dat lovitura la Lunca Mureșului

Liga 5, etapa a patra: Liderii Mureșul Gâmbaș și CS Ocna Mureș, singurele cu victorii pe linie | Ocnamureșenii au dat lovitura la Lunca Mureșului

În Seria 1, singura formație imbatabilă a rămas liderul Mureșul Gâmbaș, cu maximum de punct, in această rundă pierzând prima dată Performanța Ighiu 2 și AFC Micești 2.

Viitorul Răhău a câștigat primul joc, iar fără succes sunt ultimele două clasate, Independența Cut (două egaluri), și Mureșul Săliștea (4 insuccese).

Și în Seria 2, noul liderul CS Ocna Mureș 2 are maximum de puncte, asta după ce Academia Șona 2 a pierdut prima dată, tocmai meciul direct, iar ACS Sânmiclăuș (locul secund) e imbatabilă. Victorie în premieră pentru Progresul Fărău, în vreme ce codașele Gaz Metan Valea Lungă (două puncte), Dacia Mihalț și Olimpia Petrisat (zero puncte) au rămas în continuare fără succes.

Seria 1: Mureșul Gâmbaș – Independența Cut 2-0, Viitorul Răhău – AFC 2 Micești 4-1, Performanța Ighiu 2 – Mureșul Șibot 1-2, Mureșul Săliștea – Viitorul Pianu 0-1, Olimpic Berghin – Șoimii Ciumbrud 1-4.

Clasament: 1. Mureșul Gâmbaș 12 (13-2), 2. Șoimii Ciumbrud 9 (15-5), 3. Viitorul Pianu 9 (7-5);

Etapa a cincea: *duminică, 11 octombrie, ora 11.00: Independența Cut – Olimpic Berghin; ora 16.00: AFC Micești 2 – Mureșul Gâmbaș, Mureșul Șibot – Viitorul Răhău, Șoimii Ciumbrud – Mureșul Săliștea, Viitorul Pianu – Performanța 2 Ighiu.

Seria 2: ACS Crăciunel – Viitorul Vama Seacă 4-2, Progresul Fărău – Olimpia Petrisat 5-0, Spicul Bucerdea – Gaz Metan Valea Lungă 2-2, Academia Șona 2 – CS 2 Ocna Mureș 1-4 (în derby-ul rundei, ACS Sânmiclăuș – Dacia Mihalț 5-1.

Clasament: 1. CS 2 Ocna Mureș 12 (17-3), 2. ACS Sânmiclăuș 10 (15-4), 3. Academia 2 Șona 9 (24-9);

Etapa a cincea: *duminică, 11 octombrie, ora 12.00: CS Ocna Mureș 2 – ACS Sânmiclăuș; ora 16.00: Dacia Mihalț – Progresul Fărău, Olimpia Petrisat – ACS Crăciunel, Gaz Metan Valea Lungă – Academia 2 Șona, Viitorul Vama Seacă – Spicul Bucerdea.

Foto: CS Ocna Mureș (Răzvan Szabo) și Mureșul Gâmbaș

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