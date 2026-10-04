Curier Județean

A găsit un card bancar uitat la un bancomat și a retras 3.600 de lei din contul unei firme: Femeia care a scos banii, trimisă în judecată la Tribunalul Alba

Ioana Oprean

Publicat

acum 28 de minute

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A găsit un card bancar uitat la un bancomat și a retras 3.600 de lei din contul unei firme: Femeia care a scos banii, trimisă în judecată la Tribunalul Alba

O femeie care a găsit un card bancar uitat la un bancomat și a retras cu el, în doar o jumătate de oră, 3.600 de lei din contul unei firme, a fost trimisă în judecată. Printr-o încheiere din 16 septembrie 2026, judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Alba a stabilit că sesizarea instanței este legală și că probele au fost administrate corect.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit rechizitoriului, pe 8 decembrie 2025 inculpata (Elena S.) a găsit la un bancomat cardul unei societăți comerciale, atașat contului acesteia, și și l-a însușit. În aceeași zi, între orele 17.15 și 17.45, l-ar fi folosit, cu codul PIN, la trei retrageri de numerar, de la bancomatele aflate în același loc, fără consimțământul titularului. Prejudiciul este de 3.600 de lei.

Pe 9 decembrie 2025, o angajată a firmei a anunțat poliția că a pierdut cardul și că din cont s-au făcut trei tranzacții. Faptele sunt încadrate ca însușirea bunului găsit, operațiuni financiare efectuate fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, ultimele două în formă continuată, cu trei acte materiale fiecare.

Acuzarea se bazează pe declarația reprezentantului firmei, imaginile camerelor de supraveghere, extrasul de cont, procesul-verbal de identificare a autorului și declarația inculpatei. Judecătorul a constatat competența tribunalului, legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecății.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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