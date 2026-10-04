Foto | George Bursuc, ciclistul moț care are o serie impresionantă de succese în 2026: 14 competiții, 14 victorii. „Este cel mai bun sezon de până acum”
George Bursuc, ciclistul moț care are o serie impresionantă de succese în 2026: 14 competiții, 14 victorii. „Este cel mai bun sezon de până acum”
George Bursuc, sportiv originar din Țara Moților, a avut parte de un sezon competițional excepțional, reușind să câștige categoria sa de vârstă la toate cele 14 competiții la care a luat startul în 2026. Cu victorii în unele dintre cele mai dificile întreceri de mountain bike din România și clasări de top inclusiv în clasamentul general OPEN, ciclistul din Câmpeni își confirmă valoarea și devine un exemplu de ambiție, disciplină și perseverență.
La 25 de ani, George Bursuc a reușit să transforme pasiunea pentru ciclism într-un parcurs sportiv remarcabil. După unsprezece ani de practicare a acestui sport și o perioadă de pregătire tot mai riguroasă, sezonul 2026 reprezintă cea mai bună confirmare a muncii depuse.
„Anul acesta am reușit să obțin locul 1 la toate cele 14 competiții la care am participat, în categoria mea de vârstă. Este un rezultat de care sunt foarte mulțumit, mai ales că vorbim despre concursuri diferite, fiecare cu propriile provocări, trasee și nivel de dificultate”, a declarat George Bursuc pentru ziarulunirea.ro.
Victorii în competiții de top și rezultate remarcabile în clasamentul OPEN
Printre cele mai importante rezultate ale sezonului se numără performanțele obținute la Triada MTB Păltiniș, Triada MTB Avrig, Mediaș Bike Marathon, Alba Carolina Bike Race și Odyssey MTB, competiții recunoscute pentru nivelul ridicat de dificultate și concurența puternică.
Dincolo de victoriile obținute la categoria de vârstă, George Bursuc a reușit să se impună și în clasamentul general OPEN la mai multe dintre aceste întreceri, demonstrând că rezultatele sale nu sunt întâmplătoare, ci reflectă un nivel competitiv ridicat.
„Sezonul 2026 a însemnat un parcurs foarte bun pentru mine. Am participat la 14 competiții și am obținut locul 1 la categoria mea de vârstă la toate 14, iar la o parte dintre ele am reușit să obțin victoria și în clasamentul general, OPEN. Deși fiecare cursă are importanța ei, cele mai valoroase rezultate au venit în competițiile cu cea mai mare concurență și un grad ridicat de dificultate: Triada MTB Păltiniș, Triada MTB Avrig, Mediaș Bike Marathon, Alba Carolina Bike Race și Odyssey MTB”, a precizat sportivul.
Triada MTB Păltiniș, cea mai dură provocare a sezonului
Dintre toate competițiile disputate în acest an, George Bursuc consideră că Triada MTB Păltiniș a reprezentat cea mai dificilă încercare din punct de vedere fizic și tehnic.
Traseul solicitant, diferențele mari de nivel și coborârile tehnice pun la încercare atât pregătirea fizică, cât și capacitatea de concentrare a participanților.
„Cea mai dură provocare din acest sezon a fost Triada MTB Păltiniș. Este considerat cel mai greu concurs din țară în acest moment, din cauza combinației dintre urcările lungi, care îți testează la maximum rezistența fizică, și coborârile extrem de tehnice, care nu îți permit nicio greșeală de atenție”, a explicat George Bursuc.
O altă performanță deosebită a fost obținută la Triada MTB Avrig, unde sportivul a reușit să câștige cursa de 45 de kilometri, cu aproximativ 1.100 de metri diferență de nivel, în ciuda unei căzături produse imediat după start. Revenirea și victoria obținută în aceste condiții demonstrează determinarea și capacitatea sa de a gestiona momentele dificile din timpul unei competiții.
Peste un deceniu de ciclism, disciplină și antrenamente structurate
Performanțele lui George Bursuc sunt rezultatul unei pregătiri constante, construite în timp. Practică ciclismul de aproximativ 11 ani, însă ultimii 4-5 ani au reprezentat o etapă decisivă în evoluția sa sportivă, odată cu introducerea unor antrenamente structurate și a unei discipline mult mai riguroase
George Bursuc a absolvit Facultatea de Matematică și Informatică la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. În prezent, lucrează ca analist la Agil SRL și ca broker în asigurări.
Faptul că reușește să îmbine două activități profesionale cu un program sportiv solicitant face ca rezultatele sale să fie cu atât mai apreciate.
Prin rezultatele obținute în competițiile de mountain bike, George Bursuc contribuie la promovarea ciclismului și a potențialului sportiv al zonei Câmpeni și al Țării Moților.
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