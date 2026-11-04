Liga 3, Seria 7: CIL Blaj conduce ierarhia în derby-urile „de Alba” după tur | Încă 3 dueluri între conjudețene în 2026
Liga 3, Seria 7: CIL Blaj conduce ierarhia în derby-urile „de Alba” după tur | Încă 3 dueluri între conjudețene în 2026
CIL Blaj conduce ierarhia conjudețenelor, după cele 6 derby-uri „de Alba” derulate în turul campionatului Seriei 7 de Liga 3. Echipa din „Mica Romă” a câștigat confruntările cu Metalurgistul Cugir și CSM Unirea Alba Iulia, în ambele jocuri oponenții jucând în inferioritate numerică.
Citește și: Video: CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), în derby „de Alba”! Revanșa lui Răzvan Pîntea! Echipa din „Mica Romă”, lovitură dură dată pretendentei la promovare!
Ierarhia din Alba: 1. CIL Blaj 7 (6-3), 2. CSM Unirea Alba Iulia 4 (6-4), 3. Metalurgistul Cugir 4 (4-5), 4. CSU Alba Iulia 1 (3-7)
Liderul CSM Unirea Alba Iulia a pierdut 7 puncte în aceste 11 etape, dintre care 5 împotriva echipelor din Alba.
Brazilianul Cordeiro este singurul care a realizat o dublă, dar în același timp „demon” pentru eliminarea de la Tiur și penalty-ul ratat stupid la Cugir. În top vin Blănaru (CIL Blaj), Chiorean (CSM Unirea Alba Iulia) și Stănilă (CSU Alba Iulia) – cu câte două reușite, la ultimul fiind singurele goluri stagionale.
Patru runde la rând se dispută derby-uri „de Alba”, ultimele două din tur și primele două din retur, urmând la Tiur, sâmbătă, CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, iar apoi, pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, în 14 noiembrie
Vor urma, CIL Blaj – Metalurgistul Cugir (etapa 12, prima din retur, sâmbătă, 7 noiembrie), CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj (etapa a 13-a, sâmbătă, 14 noiembrie) și CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir (etapa a 15-a, sâmbătă, 28 noiembrie
*Nouă derby-uri „de Alba” în 2026!
În tur, „alb-negrii” conduși de Cristian Pustai au jucat cele 3 întâlniri cu formațiile din județ pe terenuri străine, iar Metalurgistul Cugir pe „Arena Cugir”
În runda inaugurală a fost Metalurgistul Cugir – CIL Blaj. Alte dueluri între conjudețene: CIL Blaj – CSM Unirea (etapa a doua), Metalurgistul Cugir – CSM Unirea (etapa 4), CIL Blaj – CSU Alba Iulia (etapa 8), Metalurgistul Cugir – CSU (etapa 10) și CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia (etapa 11, ultima din tur)
Rezultate:
*Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 0-2 (0-0): Blănaru (53), Gâțan (55). Butnariu (Metalurgistul) a fost eliminat în minutul 42
*CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1): Gallini (65), R. Pîntea (87)/ Bălan (44). Cordeiro (CSM Unirea Alba Iulia) a fost eliminat în minutul 53;
*Metalurgistul Cugir – CSM Unirea Alba Iulia 2-2 (0-1): Păcurar (50), Bura (89)/ Chiorean (39), Vaida (73). Cordeiro (CSM Unirea Alba Iulia) a ratat un penalty în minutul 83;
*CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia 2-2 (2-0): Blănaru (10), Băican (11)/ Stănilă (56, 65);
*Metalurgistul Cugir – CS Universitar Alba Iulia 2-1 (1-1): Cocan (2), Goronea (64)/ Tamaș (14);
*CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 0-3 (0-2): Cordeiro (22, 26), Chiorean (55)
foto: Peter SZILAGYI și Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)
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