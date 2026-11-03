Alba în SuperLigă: abrudeanul Ovidiu Bic, victorie uriașă cu „U” Cluj, cu FCSB, pe „Cluj Arena”!

Aiudeanul Andrei Cordea a refuzat să joace pentru CFR Cluj în confruntarea de pe „Ilie Oană” cu Petrolul Ploiești (1-1, „lupii galbeni”, revelația stagiunii, păstrându-se pe locul 4)! Extrema dreaptă din Alba a apelat la acest gest extrem nemulțumit fiind că gruparea din „Gruia” a blocat un transfer în China, în condițiile în care clujenii au restanțe de sute de mii de euro către fotbalist (al doilea marcator al clujenilor, 6 reușite stagionale în 1075 minute și trei assist-uri).

Echipa Yunnan Yukun, unde activează Burcă și Al. Ioniță, a înaintat o ofertă oficială, cifrată la 550.000 de euro, refuzată, salariul jucătorului fiind la un milion de euro! După ultimele discuții, oficialii clujeni vor accepta propunerea din China, iar Cordea va pleca la iarnă.

*Bic, singurul care a jucat!

În consecință, în etapa a 14-a a Superligii, din diverse motive, a jucat numai abrudeanul Ovidiu Bic. Au absentat de pe gazon, accidentați fiind, zlătneanul Andrei Mărginean (Dinamo, 13 prezențe, 1105 minute, o reușită și un assist) și albaiulianul Florin Ilie (Corvinul Hunedoara, 9 jocuri și 522 de minute) – absent două luni (accidentare la tendonul piciorului drept), plus talentatul blăjean Victor Oniga (FK Csikszereda Miercurea Ciuc, în două rânduri rezervă) – convocat la reprezentativa României Under 17 (turneu de calificare, în Cipru, pentru CE 2027, calificare a „tricolorilor”, după 4-0 cu Feroe și 2-0 cu Cipru).

Pe lista de rezerve au rămas Andrei Țîrlea (fundașul din Petrești) – nu a jucat deloc în acest sezon, doar rezervă în 4 rânduri) pentru CFR Cluj și Răzvan Trif, jucătorul de bandă stânga din Jidvei (al doilea meci la rând pe bancă, 8 meciuri și 560 de minute pentru Csikszereda Miercurea Ciuc). În „Giulești”, la confruntarea Rapid adjudecată de Rapid cu „lanterna roșie”, albaiulianul Alexandru Vodă (președintele CJA Alba) a oficiat la una dintre tușe.

Abrudeanul Ovidiu Bic (14 meciuri, 1200 de minute, o reușită și o pasă decisivă) a fost integralist pentru al doisprezecelea joc consecutiv în distribuția „șepcilor roșii”, o constanță senzațională, lipsind în această stagiune doar 60 de minute de pe gazon! „U” Cluj a dat lovitura, a urcat pe locul 4 după ce a învins FCSB, primul eșec în mandatul lui Reghecampf, după 3 partide adjudecate.

Criza devine una majoră la FC Argeș, cu antrenorul aiudean Bogdan Andone pe bancă, „vulturii violeți” pierzând la Petroșani cu Corvinul Hunedoara (0-2). Piteștenii au ajuns pe antepenultima poziție în ierarhie, într-o situație gravă, cu două eșecuri la rând și 10 partide fără a câștiga (numai 3 puncte)! Și Oțelul Galați adună dezamăgirile pe bandă rulantă, 1-1, in extremis, pe malul Dunării cu Sepsi Sf. Gheorghe (egalare, în prelungiri, din penalty), cu o zestre precară (3 remize în 8 jocuri). Covăsnenii au ratat un succes prețios și au ajuns la 5 confruntări fără a se impune (două remize). Tot în degringoladă este și FC Voluntari, penultima clasată, cu 5 eșecuri la rând, 1-2 acasă cu Farul Constanța (marinarii urcând pe loc de play-off, cu 3 victorii în ultimele 4 meciuri).

În schimb, liderul Dinamo continuă seria remarcabilă (fără eșec din runda inaugurală, de mai bine de 3 luni), 2-0 cu UTA Arad și 36 de puncte din 39 posibile! Campioana are 7 victorii succesive, însă a luat gol după 6 jocuri, impunându-se la limită cu FC Botoșani (4 jocuri pierdute din ultimele 5), moldovenii adunând 3 eșecuri la rând.

foto: sportpictures.ro

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