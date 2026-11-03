Dansatorii de la Life is Dance Alba Iulia, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, remarcați la Transylvania Grand Prix, competiția internațională de la Cluj-Napoca

Un weekend plin de emoție, eleganță și rezultate frumoase pentru sportivii albaiulieni. În acest sfârșit de săptămână, la Cluj-Napoca, în cadrul spectaculosului Wonderland Resort, s-a desfășurat prestigioasa competiție internațională Transylvania Grand Prix.

Evenimentul a reunit, timp de trei zile, sportivi de toate vârstele și nivelurile de pregătire, de la fete solo și debutanți. până la dansatori care evoluează la cel mai înalt nivel internațional. În cadrul competiției s-au desfășurat și Campionatul Mondial de Tineret Standard, precum și întreceri de top precum WDSF World Open Standard și WDSF World Open Latino. Cluburile din Alba Iulia au fost reprezentate cu o delegație numeroasă, formată din 21 de perechi și 8 sportive solo, care au avut evoluții apreciate și au obținut numeroase clasări pe podium.

Astfel, la fete solo – debutante (8-9 ani), locul 4 din 27 – Ema Crăciun (10-11 ani), locul 1 din 16 – Iulia Purcar (12-15 ani), locul 1 – Eliza Bolea, locul 3 – Maria Avram și locul 6 – Alesia Haiduc, La fete solo – două dansuri (12-15 ani), locul 1 – Aylin Durkaia Aisegul și locul 4 – Elena Oarga. La fete solo – Open (16-35 ani), locul 4 – Karina Borlea. La categoria precompetițional – două dansuri (6-9 ani), locul 3 – Ionuț Mondoc și Raisa Moldovan, locul 5 – Luca Chiriac și Antonia Mic; (10-11 ani), locul 1 – David Ciornei și Ilinca Ciucă. La precompetițional – 3 dansuri (6-9 ani), locul 6 – Matei Ștef și Sarah Petricеlе; (12-15 ani), locul 3 – Cezar Muntean și Miruna Mihăiașă.

La categoria hobby (6-9 ani), locul 1 – Andrei Otvos și Daria Senila, locul 4 – Alexandru Orzeiu și Rebeca Acatrinii; (10-11 ani) locul 2 – Eduard Dragomir și Teodora Manciu, locul 8 – Mihai Grama și Elena Dumitriu. La Clasa E (10-11 ani), locul 4 – Cristian Chelemen și Sara Popa, locul 8 – Rareș Borlea și Natalia Avram; (14-15 ani), locul 1 – Tudor Daisa și Anastasia Șopterean, locul 2 – Ionuț Bălău și Bianca Dinu și locul 6 – Theodor Tămaș și Andra Popa. La Open Basic Latino (6-9 ani), locul 6 – Rafael Simu și Irina Bendea; (14-15 ani), locul 3 – David Herman și Sofia Manciu; (16-35 ani), locul 4 – Eduard Hăcicu și Daria Dănescu (CSU Alba Iulia).

În ceea ce privește WDSF Junior 2 Latino, locul 3 a fost ocupat de Lukas Orzeiu și Maya Urs (CSM Unirea Alba Iulia). La WDSF Youth Latino, locul 11 – Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea Alba Iulia) și locul 13 – David Linko și Rebeca Voicu (CSU Alba Iulia). La categoria WDSF Rising Star Latino, locul 19 – Casian Crețu și Diana Dicu (CSU Alba Iulia), locul 25 – Flavius Giosan și Maria Dobra (CSM Unirea Alba Iulia) și locul 30 – David Linko și Rebeca Voicu. La WDSF World Open Latino, locul 32 – Casian Crețu și Diana Dicu, locul 42 – David Linko și Rebeca Voicu și locul 44 – Flavius Giosan și Maria Dobra.

„Rezultatele obținute la Transylvania Grand Prix confirmă încă o dată munca, pasiunea și seriozitatea cu care sportivii se pregătesc pentru fiecare competiție. De la cei mai mici dansatori aflați la început de drum până la sportivii care concurează în clasele internaționale WDSF, fiecare a contribuit la imaginea frumoasă a dansului sportiv din Alba Iulia”, au transmis antrenorii Bianca și Ionuț Chirilă.

Cristina GANGA

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