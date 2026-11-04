CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR, după Campionatul Național Under 18 la rugby feminin în 7
CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR, după Campionatul Național Under 18 la rugby feminin în 7. Dublă importantă pentru echipa din Cetatea Marii Uniri
Campioana națională la rugby feminin în 7 Under 18, CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR. Este pe pentru al doilea an consecutiv când formația albaiuliană realizează dubla și pentru al treilea sezon la rând când trofeul Cupa AIR este adjudecat de gruparea uniristă.
Citește și: Campioana CSM Unirea Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR la rugby feminin în 7 junioare | La senioare, locul secund pentru formația uniristă
La Iași, pe Stadionul Tepro, a avut loc Cupa României la rugby 7s feminin, senioare și junioare. După disputarea tuturor meciurilor, la senioare s-a impus CS Politehnica Iași, la U16 – Leii Câmpia Turzii, iar la U18 – CSM Unirea/CSU Alba Iulia. Vă reamintim că la junioare U18, trofeul poartă denumirea de Cupa AIR, acesta fiind decernat de Asociația Internaționalilor de Rugby din România.
Cupa României & Cupa AIR
Senioare (echipele au fost împărțite pe două grupe, conform clasamentului final al campionatului, respectiv în ordinea înscrierii, pentru echipele care nu au participat în campionat):
Grupa A: CS Poli Iasi, CSU Cluj, CS Stiinta Petrosani
Grupa B: CS Agronomia, CSM Unirea/CSU Alba Iulia, CSU ASE Bucuresti
Junioare U18: CSM Unirea/CSU Alba Iulia, CS Poli Iasi
Junioare U16: Leii Campia Turzii, Zimbrii Raraului, CS Poli Iasi, RC Ariesul/CSM Unirea
Lot Under 18: Diana Venczel, Almirena Soporan, Ioana Trif, Sorina Tilici, Maya Constantin, Raquel Rusu, Andrada Miklos, Paula Omușoru, Corina Maria Grozav, Andrada Daraban
Lot senioare: Nicoleta Ciobanu, Maria Gorcioaia, Cristina Mătăsaru, Maria Ciobanu, Silvia Bianca Durnoiu, Ștefania Anca, Ariana Ștefănița, Simina Simi Hosu, Alexandra Cuc, Oksana Arnaut, Liza Hiltaichuk. Staff: Sorin Rus, Neculai Tarcan, Alexandru Tarcan, Cristian Cotae, Mihai Vlas.
Foto: Federatia Română de Rugby
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Alba în SuperLigă: abrudeanul Ovidiu Bic, victorie uriașă cu „U” Cluj, cu FCSB!
Alba în SuperLigă: abrudeanul Ovidiu Bic, victorie uriașă cu „U” Cluj, cu FCSB, pe „Cluj Arena”! Aiudeanul Andrei Cordea a refuzat să joace pentru CFR Cluj în confruntarea de pe „Ilie Oană” cu Petrolul Ploiești (1-1, „lupii galbeni”, revelația stagiunii, păstrându-se pe locul 4)! Extrema dreaptă din Alba a apelat la acest gest extrem nemulțumit […]
Dansatorii de la Life is Dance Alba Iulia, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, remarcați la Transylvania Grand Prix
Dansatorii de la Life is Dance Alba Iulia, CSU Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, remarcați la Transylvania Grand Prix, competiția internațională de la Cluj-Napoca Un weekend plin de emoție, eleganță și rezultate frumoase pentru sportivii albaiulieni. În acest sfârșit de săptămână, la Cluj-Napoca, în cadrul spectaculosului Wonderland Resort, s-a desfășurat prestigioasa competiție internațională […]
Campioana CSM Unirea Alba Iulia, debut în Conference Cup, în Bazinul Olimpic, în 6-8 noiembrie 2026 | Adversari de calibru din Grecia, Spania și Ungaria, vezi programul
Campioana CSM Unirea Alba Iulia, debut în competiția continentală, cu adversari de calibru din Spania, Grecia și Ungaria. În Bazinul Olimpic din Alba Iulia, grupă de Conference Cup, în 6-8 noiembrie. În weekend, în perioada 6-8 noiembrie, în Bazinul Olimpic din Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminine, găzduiește o grupă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Unde ajung banii din Pilonul II de pensii: Cât de protejată este pensia românilor
Unde ajung banii din Pilonul II de pensii: Cât de protejată este pensia românilor Economiile strânse de peste 8,5 milioane...
De ce intrăm în supermarket pentru trei produse și ieșim cu sacoșele pline? Capcana ofertelor care ne golește portofelul și umple coșul de gunoi
De ce intrăm în supermarket pentru trei produse și ieșim cu sacoșele pline? Capcana ofertelor care ne golește portofelul și...
Știrea Zilei
Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, ambasador în lupta mondială pentru eradicarea poliomielitei: „Onoare, responsabilitate și speranță”
Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, ambasador în lupta mondială pentru eradicarea poliomielitei: „Onoare, responsabilitate și speranță” Dincolo de performanțele sportive...
Turismul din Alba, codaș în Regiunea Centru și în august 2026: Doar 28,7% grad de utilizare a locurilor de cazare. Date oficiale
Turismul din Alba, codaș în Regiunea Centru și în august 2026: Doar 28,7% grad de utilizare a locurilor de cazare....
Curier Județean
Rimetea, localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori, pas spre mobilitatea verde: A fost pusă în funcțiune stația de încărcare pentru mașini electrice
Rimetea, localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori, pas spre mobilitatea verde: A fost pusă în funcțiune stația...
Bătaie cu țevi de metal între tată și fiu: Cei doi, trimiși în judecată la Blaj în urma conflictului din curtea locuinței
Bătaie cu țevi de metal între tată și fiu: Cei doi, trimiși în judecată la Blaj în urma conflictului din...
Politică Administrație
Foto | USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara
USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara...
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...