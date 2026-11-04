Sport

CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR, după Campionatul Național Under 18 la rugby feminin în 7

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

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CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR, după Campionatul Național Under 18 la rugby feminin în 7. Dublă importantă pentru echipa din Cetatea Marii Uniri

Campioana națională la rugby feminin în 7 Under 18, CSM Unirea Alba Iulia – CSU Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR. Este pe pentru al doilea an consecutiv când formația albaiuliană realizează dubla și pentru al treilea sezon la rând când trofeul Cupa AIR este adjudecat de gruparea uniristă.

Citește și: Campioana CSM Unirea Alba Iulia a câștigat și Cupa AIR la rugby feminin în 7 junioare | La senioare, locul secund pentru formația uniristă

Petrecerea Divorțaților

La Iași, pe Stadionul Tepro, a avut loc Cupa României la rugby 7s feminin, senioare și junioare. După disputarea tuturor meciurilor, la senioare s-a impus CS Politehnica Iași, la U16 – Leii Câmpia Turzii, iar la U18 – CSM Unirea/CSU Alba Iulia. Vă reamintim că la junioare U18, trofeul poartă denumirea de Cupa AIR, acesta fiind decernat de Asociația Internaționalilor de Rugby din România.

Cupa României & Cupa AIR

Senioare (echipele au fost împărțite pe două grupe, conform clasamentului final al campionatului, respectiv în ordinea înscrierii, pentru echipele care nu au participat în campionat):

Grupa A: CS Poli Iasi, CSU Cluj, CS Stiinta Petrosani
Grupa B: CS Agronomia, CSM Unirea/CSU Alba Iulia, CSU ASE Bucuresti

Junioare U18: CSM Unirea/CSU Alba Iulia, CS Poli Iasi

Junioare U16: Leii Campia Turzii, Zimbrii Raraului, CS Poli Iasi, RC Ariesul/CSM Unirea

Lot Under 18: Diana Venczel, Almirena Soporan, Ioana Trif, Sorina Tilici, Maya Constantin, Raquel Rusu, Andrada Miklos, Paula Omușoru, Corina Maria Grozav, Andrada Daraban

Lot senioare: Nicoleta Ciobanu, Maria Gorcioaia, Cristina Mătăsaru, Maria Ciobanu, Silvia Bianca Durnoiu, Ștefania Anca, Ariana Ștefănița, Simina Simi Hosu, Alexandra Cuc, Oksana Arnaut, Liza Hiltaichuk. Staff: Sorin Rus, Neculai Tarcan, Alexandru Tarcan, Cristian Cotae, Mihai Vlas.

Foto: Federatia Română de Rugby

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