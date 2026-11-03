Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, ambasador în lupta mondială pentru eradicarea poliomielitei: „Onoare, responsabilitate și speranță”

Dincolo de performanțele sportive și de kilometrii alergați în cele mai dificile ultramaratoane, Levi Polgar își asumă o nouă provocare, de această dată în slujba umanității. Aiudeanul a acceptat rolul de Ambasador End Polio Now pentru Rotary District 2241 România și Republica Moldova, alăturându-se luptei globale pentru eradicarea poliomielitei. O misiune în care rezistența, solidaritatea și responsabilitatea devin pași spre o lume fără polio.

„Onoare, responsabilitate și speranță: Împreună oprim poliomielita!

​Cu o profundă emoție și o recunoștință imensă, împărtășesc cu voi vestea că am acceptat cu mândrie rolul de Ambasador End Polio Now pentru Rotary District 2241 România și Republica Moldova.

​Pentru mine, aceasta nu este doar o funcție sau un titlu, ci o cauză care ne definește ca oameni: aceea de a proteja sănătatea și viitorul copiilor de pretutindeni.

De ce contează atât de mult?

De peste 35 de ani, Rotary International, alături de partenerii săi globali (OMS, UNICEF, Fundația Bill & Melinda Gates și CDC), se află în prima linie a celei mai mari campanii de sănătate publică din istorie. Am redus cazurile de poliomielită cu peste 99.9% la nivel global!

​Astăzi, mai sunt doar doi pași – două țări endemice (Afganistan și Pakistan) – până când lumea va fi 100% liberă de polio. Dar ultimul metru de alergat este adesea cel mai greu, iar vigilența nu trebuie să scadă nicio secundă. Dacă ne oprim acum, virusul poate reveni. Nu ne putem permite asta.

Să fim un lanț în lupta împotriva poliomielitei!

Niciunul dintre noi nu poate schimba lumea de unul singur, dar împreună formăm un lanț indestructibil de solidaritate, companiune și acțiune. Fiecare donație, fiecare mesaj distribuit, fiecare voce ridicată pentru această cauză contează enorm.

Copiii noștri merită o lume în care cuvântul „polio” să existe doar în cărțile de istorie, nu în cabinetele medicale.

Cum poți ajuta și tu?

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​Implică-te: Alătură-te proiectelor Rotary din comunitatea ta.

Donează: Orice contribuție sprijină campania globală End Polio Now.

​Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați fost și sunteți alături de mine în acest drum. Hai să demonstrăm încă o dată că atunci când Rotary se mobilizează, imposibilul devine realitate!

Să ducem această misiune la bun sfârșit! Împreună scriem istorie!”, a transmis Levi Polgar într-un mesaj postat în mediul online.

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