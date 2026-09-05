Video: CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), în derby „de Alba”! Revanșa lui Răzvan Pîntea! Echipa din „Mica Romă”, lovitură dură dată pretendentei la promovare!
CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia 2-1 (0-1), în derby „de Alba”! Revanșa lui Răzvan Pîntea împotriva fostei echipe! Echipa din „Mica Romă”, lovitură dură dată pretendentei la promovare!
CIL Blaj a învins CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba”, scor 2-1 (0-1), după ce a întors scorul în actul secund, când adversarii erau în inferioritate, golul victoriei fiind marcat de fostul unirist Răzvan Pîntea
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CIL Blaj a învins pe CSM Unirea Alba Iulia, pretendenta la promovarea în Liga 2, cu o remiză meritată, într-o confruntare aprigă, scor 2-1 (0-1), o dispută tensionată în actul secund, în care vizitatorii au evoluat în „10” din minutul 52 (eliminat brazilianul Cordeiro), iar blăjenii au reușit să întoarcă rezultatul printr-o remontada senzațională. Răzvan Pîntea s-a revanșat împotriva fostei echipe de la care a plecat în vară și a marcat un gol de aur. Gruparea din „Mica Romă” a încurcat planurile grupării cu pretenții și reușește prima victorie în compania grupării din Cetatea Marii Uniri, după 4 eșecuri în care nu a marcat și a primit 13 goluri. A fost un derby „de Alba” onorat de ambele combatante, cu luptă pe gazon, asistență numeroasă și atmosferă pe margine. CIL trece și de al doilea duel cu o conjudețeană și rămâne imbatabilă după două runde.
Un meci încrâncenat, care a inaugurat arena „Târnavele Tiur”, cu peste 800 de spectatori prezenți. Startul jocului s-a făcut într-o atmosferă sud-americană, cu role de hârtie aruncate din tribună. CIL-ul a început tare, cu două oportunități majore, bară R. Pîntea (fostul unirirst, din lovitură liberă (11) și Jica – șut puțin alături. Entuziasmul blăjean s-a topit încet, în fața unui oponent experimentat, care nu s-a pierdut cu firea. Donca (30) și Cordeiro (36) – cu intervenții Păduraru, au prefațat reușita lui Bălan (43, reluare simplă din fața porți, la pasa lui Anton, pe o contră), la prima reușită pentru noua sa echipă.
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Actul secund a început incendiar, cu Cordeiro (52) – eliminat pentru primirea a două avertismente în câteva zeci de secunde. Meciul s-a inflamat instant, iar blăjenilor le-a fost refuzat un penalty, la un duel aerian Băican-Bălan, faza care a stârnit protestele vehemente ale gazdelor. Gallini, abia intrat, egalează după un aut bătut rapid, cu un șut din unghi, răsplătind inspirația lui Tătar (64). Spiritele sunt încinse, cu tensiune pe ambele bănci tehnice și un joc aspru în teren. Uniriștii replică și irosesc două ocazii în aceeași fază, Vodă a respisn din fața porții, iar apoi Păduraru a respins șutul lui Indrei (80). R. Pîntea (86) a șutat peste din careu. Peste câteva zeci de secunde, R. Pîntea s-a revanșat față de fosta echipă și a marcat după o cursă solidară, în care a trecut de mai mulți adversari!!!
Meci special, un derby „de Alba” ce onorează noul stadion din „Mica Romă”, intrat cu acest prilej în circuitul Ligii 3. Echipa din „Mica Romă” înfruntă pretendenta la Liga 2, echipa cu cel mai puternic lot și cel mai mare buget din serie. Cocheta arenă cu 500 de locuri dispune și de tabelă electronică, costurile administrației locale, pentru modernizare, cifrându-se la aproximativ 500.000 de euro. Conjudețenele au moral ridicat, ambele impunându-se în etapa de start: blăjenii, 2-0 la Cugir, după o evoluție solidă, iar uniriștii, 1-0 cu Unirea Sântana, fără a străluci. Se anunță o confruntare plină de pasiune și rivalitate, o conotație suplimentară venind dinspre ex-uniriștii Blănaru și R. Pîntea, respectiv albaiulianul S. Bran, adversarii grupării uniriste. În plus, în blăjenii trăiesc un complex major contra „alb-negrilor”, pierzând, fără a marca, anterioarele 4 dueluri, în care au încasat 13 goluri (ediția trecută, 0-3, pe „CIL-Veza”, cu Pîntea și Blănaru în teren, la vizitatori).
Arbitri Al. Șuvar, Al. Birbic (ambii Sibiu), Cl. Dorobanțu (Cugir), rezervă M. Mărginean (Blaj) Observatori G. Szabo (Cluj-Napoca), M. Nedeșan (Cluj)
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