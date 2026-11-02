Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”
PSD pregătește un amplu pachet de reformă administrativă, care vizează comasarea unor instituții, agenții și companii de stat, dar și reorganizarea localităților mici. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat, luni, 2 noiembrie 2026 că centralizarea propunerilor de restructurare a instituțiilor publice va fi finalizată în următoarele două săptămâni, în timp ce prima variantă a proiectului privind reforma administrației publice locale va fi prezentată chiar săptămâna viitoare.
Sorin Grindeanu susține că există numeroase instituții care pot fi comasate fără dificultăți, oferind ca exemplu structurile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor. Scopul declarat al măsurilor este reducerea cheltuielilor bugetare și redirecționarea economiilor către politicile economice și sociale din anul viitor.
Liderul PSD propune, totodată, plafonarea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație din companiile de stat la nivelul salariului mediu pe economie. Ar urma să existe excepții în cazul companiilor listate la bursă. În acest context, Grindeanu a criticat majorarea indemnizațiilor unor membri CA din ultima zi de mandat a reprezentanților USR, nominalizând compania IOR.
În ceea ce privește administrația locală, planul ar urma să înceapă cu un pachet de stimulente pentru comasarea voluntară a localităților mici. Ulterior, reforma ar putea fi implementată prin angajarea răspunderii Guvernului.
„Avem nevoie de această reformă reală, pentru a avea niște economii importante la buget”, a transmis Sorin Grindeanu, care susține că reorganizarea aparatului administrativ trebuie să contribuie la eficientizarea cheltuielilor publice.
foto: arhivă
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