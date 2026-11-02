Politică Administrație

Foto | USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara

O delegație formată din șapte membri ai USR Alba, condusă de președintele filialei, Flaviu Rădițoiu, a participat la Congresul Național USR de la Timișoara, unde aproape 600 de delegați din întreaga țară au stabilit noua conducere a partidului și direcțiile politice pentru următorii trei ani. Congresul s-a încheiat cu adoptarea în unanimitate a rezoluției „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, prin care USR își asumă construirea unei alternative de guvernare fără PSD și AUR.

Petrecerea Divorțaților

„În acest weekend USR Alba a participat la Congresul Național USR de la Timișoara cu o delegație formată din 7 membri, împreună cu președintele filialei Flaviu Rădițoiu. La Congres, aproape 600 de delegați din toată țara au ales cei 24 de membri ai Biroului Național.

Noul Biroul Național al partidului, ales pentru un mandat de trei ani și condus de președintele USR Dominic Fritz, împreună cu delegații prezenți la Congres au votat în unanimitate rezoluția „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt” cu obiectivul asumat al construirii unei alternative de guvernare fără PSD și AUR, bazată pe reforme, competență și rezultate concrete pentru cetățeni.

Pentru locuitorii județului Alba, această direcție înseamnă promovarea unor politici orientate spre dezvoltare economică, susținerea investițiilor și a locurilor de muncă, protejarea patrimoniului natural și combaterea corupției. USR își propune o opoziție fermă, dar constructivă, extinderea activității în toate comunitățile și colaborarea cu forțele reformiste pentru a oferi o alternativă credibilă la actuala clasă politică și o administrație mai apropiată de nevoile oamenilor”, se arată într-un comunicat de presă al USR Alba.

sursa foto: USR Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

2 noiembrie 2026

De

Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală” PSD pregătește un amplu pachet de reformă administrativă, care vizează comasarea unor instituții, agenții și companii de stat, dar și reorganizarea localităților mici. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a anunțat, luni, 2 noiembrie 2026 că […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 zile

în

29 octombrie 2026

De

Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice Cinci proiecte de renovare energetică a 11 blocuri de locuințe din Târgu Mureș, Gheorgheni și Zlatna urmăresc reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locatari. […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 zile

în

28 octombrie 2026

De

Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”! După ce s-au victimizat că vor la guvernare și au promis că va curge lapte și miere, socialiștii își arată adevărata față. Prima lor „măsură” luată în favoarea românilor a fost aceea de a arunca vina pe „greaua moștenire” lăsată de Bolojan. Asta, […]

Citește mai mult