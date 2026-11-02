Foto | USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara

USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara

O delegație formată din șapte membri ai USR Alba, condusă de președintele filialei, Flaviu Rădițoiu, a participat la Congresul Național USR de la Timișoara, unde aproape 600 de delegați din întreaga țară au stabilit noua conducere a partidului și direcțiile politice pentru următorii trei ani. Congresul s-a încheiat cu adoptarea în unanimitate a rezoluției „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt”, prin care USR își asumă construirea unei alternative de guvernare fără PSD și AUR.

„În acest weekend USR Alba a participat la Congresul Național USR de la Timișoara cu o delegație formată din 7 membri, împreună cu președintele filialei Flaviu Rădițoiu. La Congres, aproape 600 de delegați din toată țara au ales cei 24 de membri ai Biroului Național.

Noul Biroul Național al partidului, ales pentru un mandat de trei ani și condus de președintele USR Dominic Fritz, împreună cu delegații prezenți la Congres au votat în unanimitate rezoluția „Ne ținem de treabă. Ne ținem de cuvânt” cu obiectivul asumat al construirii unei alternative de guvernare fără PSD și AUR, bazată pe reforme, competență și rezultate concrete pentru cetățeni.

Pentru locuitorii județului Alba, această direcție înseamnă promovarea unor politici orientate spre dezvoltare economică, susținerea investițiilor și a locurilor de muncă, protejarea patrimoniului natural și combaterea corupției. USR își propune o opoziție fermă, dar constructivă, extinderea activității în toate comunitățile și colaborarea cu forțele reformiste pentru a oferi o alternativă credibilă la actuala clasă politică și o administrație mai apropiată de nevoile oamenilor”, se arată într-un comunicat de presă al USR Alba.

sursa foto: USR Alba

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