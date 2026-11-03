Curier Județean

Rimetea, localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori, pas spre mobilitatea verde: A fost pusă în funcțiune stația de încărcare pentru mașini electrice

Ioana Oprean

Publicat

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Rimetea, localitatea din Alba unde soarele răsare de două ori, pas spre mobilitatea verde: A fost pusă în funcțiune stația de încărcare pentru mașini electrice

Rimetea, localitatea din Alba în care soare răsare de două ori, beneficiază de acum de o stație publică de încărcare a autovehiculelor electrice, amplasată în apropierea Primăriei, lângă postul de transformare. Noua facilitate vine în sprijinul localnicilor și turiștilor care tranzitează comuna și au nevoie să își încarce mașinile.

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„Începând de astăzi, am pus în funcțiune stația de încărcare pentru autovehicule electrice din Rimetea.
Astfel, cei care circulă cu mașini electrice în Rimetea și au nevoie să își încarce autovehiculul au acum această posibilitate.
Stația de încărcare este amplasată în apropierea Primăriei, lângă postul de transformare.
Mulțumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui proiect și au făcut posibil ca localitatea noastră să beneficieze de un nou serviciu!”, au transmis, luni, 2 noiembrie 2026, reprezentanții Primăriei Comunei Rimetea.

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