Ştirea zilei

Dr. Cristian Țibea a operat la Alba Iulia un caz extrem de rar de cancer, întâlnit în aproximativ 50 de cazuri la nivel mondial

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Dr. Cristian Țibea a operat la Alba Iulia un caz extrem de rar de cancer, întâlnit în aproximativ 50 de cazuri la nivel mondial

O pacientă în vârstă de 23 de ani, din județul Alba, diagnosticată cu o formă extrem de rară de cancer, a beneficiat de o intervenție chirurgicală complexă la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Operația a fost realizată de echipa coordonată de dr. Cristian Țibea, medic primar și șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie, după ce tratamentul oncologic a redus volumul tumoral cu peste 90%.

Petrecerea Divorțaților

Pacienta s-a prezentat anul trecut la Unitatea de Primiri Urgențe, acuzând dureri abdominale și o creștere accentuată a volumului abdomenului. Investigațiile medicale au evidențiat o acumulare importantă de lichid, precum și leziuni tumorale extinse în cavitatea abdominală. Pentru stabilirea diagnosticului, dr. Cristian Țibea a efectuat o laparoscopie, intervenție minim invazivă prin care au fost recoltate probe de țesut pentru biopsie.

Analiza anatomopatologică a indicat un sarcom miofibroblastic inflamator epitelioid (EIMS), o formă extrem de rară de cancer. La momentul diagnosticării pacientei, în literatura de specialitate erau raportate aproximativ 50 de cazuri la nivel mondial. Raritatea acestei boli a îngreunat atât stabilirea diagnosticului, cât și alegerea tratamentului adecvat.

Inițial, extinderea bolii nu permitea îndepărtarea completă a leziunilor prin intervenție chirurgicală. Pacienta a urmat aproximativ un an de tratament oncologic individualizat, stabilit de dr. Cornel Hosu, medic primar și șeful Secției de Oncologie. Diagnosticul și schema terapeutică au fost confirmate și de specialiști din străinătate, consultați pentru obținerea unei a doua opinii medicale.

În urma tratamentului, volumul tumoral s-a redus cu peste 90%, ceea ce a făcut posibilă intervenția chirurgicală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Operația a avut loc în data de 26 octombrie, a durat aproximativ patru ore și jumătate și a avut ca obiectiv îndepărtarea tuturor leziunilor tumorale vizibile.

„A fost o intervenție complexă, care a presupus îndepărtarea mai multor organe și țesuturi afectate din abdomen și pelvis. Tratamentul oncologic a avut un rol esențial: a făcut posibilă abordarea chirurgicală a unui caz inițial inoperabil. Evoluția după operație a fost favorabilă, cu o recuperare relativ rapidă. Pacienta va avea nevoie în continuare de monitorizare oncologică”, a explicat dr. Cristian Țibea.

Cazul a presupus trei provocări majore: stabilirea diagnosticului, alegerea tratamentului oncologic potrivit și realizarea intervenției chirurgicale. Prin raritatea diagnosticului și complexitatea operației, acesta reprezintă o premieră pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, ambasador în lupta mondială pentru eradicarea poliomielitei: „Onoare, responsabilitate și speranță”

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

în

3 noiembrie 2026

De

Levi Polgar, ultramaratonistul din Aiud, ambasador în lupta mondială pentru eradicarea poliomielitei: „Onoare, responsabilitate și speranță” Dincolo de performanțele sportive și de kilometrii alergați în cele mai dificile ultramaratoane, Levi Polgar își asumă o nouă provocare, de această dată în slujba umanității. Aiudeanul a acceptat rolul de Ambasador End Polio Now pentru Rotary District 2241 […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Turismul din Alba, codaș în Regiunea Centru și în august 2026: Doar 28,7% grad de utilizare a locurilor de cazare. Date oficiale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

3 noiembrie 2026

De

Turismul din Alba, codaș în Regiunea Centru și în august 2026: Doar 28,7% grad de utilizare a locurilor de cazare. Date oficiale În august 2026, structurile de cazare din județul Alba (cu cel puțin 10 locuri) au găzduit 41.877 de turiști, cu 18,2% mai mulți decât în iulie, dar cu 193 mai puțini ( 0,5%) […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Ce salarii ar urma să aibă șoferii de la noua companie de transport a administrației locale din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

3 noiembrie 2026

De

Ce salarii ar urma să aibă șoferii de la noua companie de transport a administrației locale din Alba Iulia Viitoarea companie publică de transport din Zona Urbană Funcțională Alba Iulia–Ciugud ar urma să aibă 105 angajați. Dintre ei, 77 ar fi conducători auto. Salariul brut bugetat pentru un șofer este de 8.493 lei pe lună. […]

Citește mai mult