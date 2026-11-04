Dr. Cristian Țibea a operat la Alba Iulia un caz extrem de rar de cancer, întâlnit în aproximativ 50 de cazuri la nivel mondial

O pacientă în vârstă de 23 de ani, din județul Alba, diagnosticată cu o formă extrem de rară de cancer, a beneficiat de o intervenție chirurgicală complexă la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Operația a fost realizată de echipa coordonată de dr. Cristian Țibea, medic primar și șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie, după ce tratamentul oncologic a redus volumul tumoral cu peste 90%.

Pacienta s-a prezentat anul trecut la Unitatea de Primiri Urgențe, acuzând dureri abdominale și o creștere accentuată a volumului abdomenului. Investigațiile medicale au evidențiat o acumulare importantă de lichid, precum și leziuni tumorale extinse în cavitatea abdominală. Pentru stabilirea diagnosticului, dr. Cristian Țibea a efectuat o laparoscopie, intervenție minim invazivă prin care au fost recoltate probe de țesut pentru biopsie.

Analiza anatomopatologică a indicat un sarcom miofibroblastic inflamator epitelioid (EIMS), o formă extrem de rară de cancer. La momentul diagnosticării pacientei, în literatura de specialitate erau raportate aproximativ 50 de cazuri la nivel mondial. Raritatea acestei boli a îngreunat atât stabilirea diagnosticului, cât și alegerea tratamentului adecvat.

Inițial, extinderea bolii nu permitea îndepărtarea completă a leziunilor prin intervenție chirurgicală. Pacienta a urmat aproximativ un an de tratament oncologic individualizat, stabilit de dr. Cornel Hosu, medic primar și șeful Secției de Oncologie. Diagnosticul și schema terapeutică au fost confirmate și de specialiști din străinătate, consultați pentru obținerea unei a doua opinii medicale.

În urma tratamentului, volumul tumoral s-a redus cu peste 90%, ceea ce a făcut posibilă intervenția chirurgicală la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

Operația a avut loc în data de 26 octombrie, a durat aproximativ patru ore și jumătate și a avut ca obiectiv îndepărtarea tuturor leziunilor tumorale vizibile.

„A fost o intervenție complexă, care a presupus îndepărtarea mai multor organe și țesuturi afectate din abdomen și pelvis. Tratamentul oncologic a avut un rol esențial: a făcut posibilă abordarea chirurgicală a unui caz inițial inoperabil. Evoluția după operație a fost favorabilă, cu o recuperare relativ rapidă. Pacienta va avea nevoie în continuare de monitorizare oncologică”, a explicat dr. Cristian Țibea.

Cazul a presupus trei provocări majore: stabilirea diagnosticului, alegerea tratamentului oncologic potrivit și realizarea intervenției chirurgicale. Prin raritatea diagnosticului și complexitatea operației, acesta reprezintă o premieră pentru Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

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