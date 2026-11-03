Bătaie cu țevi de metal între tată și fiu: Cei doi, trimiși în judecată la Blaj în urma conflictului din curtea locuinței

Un conflict între tată și fiu, petrecut în după-amiaza zilei de 21 august 2026, ajunge în faza de judecată. Prin încheierea penală din 20 octombrie 2026, judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Blaj a respins, ca nefondate, toate cererile și excepțiile formulate de unul dintre inculpați și a dispus începerea judecății față de ambii inculpați.

Potrivit rechizitoriului din 10 septembrie 2026, ambii bărbați sunt trimiși în judecată pentru violență în familie. Unul dintre ei este aflat în stare de arest preventiv.

Procurorii susțin că fiul i-ar fi aplicat tatălui, în curtea locuinței, lovituri cu o țeavă folosită la susținerea roșiilor din grădină, în zona membrelor inferioare. Victima ar fi avut nevoie de 2–3 zile de îngrijiri medicale.

La aproximativ 30 de minute distanță, tatăl ar fi lovit la rândul său fiul, pe terasa casei, cu o țeavă metalică de 104 cm lungime și circa 4 cm diametru, în regiunea occipitală a capului. Loviturile ar fi fost repetate și ar fi necesitat 70–75 de zile de îngrijiri medicale, fără a-i pune însă viața în primejdie.

Judecătorul a constatat că Judecătoria Blaj este competentă material și teritorial, că sesizarea instanței este legală, că rechizitoriul respectă art. 328 Cod procedură penală și că probele au fost administrate legal și loial. Nu a identificat excepții care să fie invocate din oficiu.

Încheierea Judecătoriei Blaj poate fi atacată cu contestație în termen de 3 zile de la comunicare. Dacă nu este contestată sau contestația este respinsă, procesul va continua pe fond, unde instanța va analiza încadrarea juridică și vinovăția.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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