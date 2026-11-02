Liga 3, comparație după tur: CSM Unirea Alba Iulia – constantă, CIL Blaj – în progres, Metalurgistul Cugir și, mai ales, CSU Alba Iulia – deziluzii!

O concluzie după încheierea turului în Seria 7 din Liga 3, 11 jocuri, în ceea ce privește conjudețenele, în ediția 2026/2027: CSM Unirea Alba Iulia – constantă, CIL Blaj – în progres, Metalurgistul Cugir și, mai ales, CSU Alba Iulia – deziluzii, comparativ cu stagiunea anterioară, 2025/2026. De precizat că în acest an mai sunt alte 6 etape din retur!

CSM Unirea Alba Iulia este constantă, în actualul sezon având cu un punct mai mult decât în perioada anterioară, anul trecut, sub comanda lui Pelici.

Un progres de apreciat pentru CIL Blaj, în urcare cu 4 poziții și cu 9 puncte mai mult decât anul anterior, dar echipa din „Mica Romă” regretă parcursul recent, după ce a pornit senzațional, cu 5 victorii la rând!

*Metalurgistul Cugir și CSU Alba Iulia, în regres și înlocuiri de antrenori!

Căderi au înregistrat Metalurgistul Cugir, de pe locul 3 până pe poziția a opta, cu minus 9 puncte în portofoliu, dar mai ales CSU Alba Iulia, care nu a reușit să câștige în 11 etape, având numai 4 puncte, este penultima în ierarhie, tot cu 9 puncte mai puțin! În consecință, cele două conjudețene au mutat pe băncile tehnice, cu Vitinha (3 meciuri) și Mihai Manea (o partidă) substituindu-i pe Lucian Itu și Nicolae Ghișa.

Universitarii au cel mai modest start de sezon în cele 4 ediții petrecute eșalonul terț, cu un parcurs rușinos până în prezent.

Comparație, clasament tur 2025/2026: 1. CSM Unirea Alba Iulia 25 (36-8)… 3. Metalurgistul Cugir 22 (23-11)… 8. CSU Alba Iulia 13 (18-24), 9. CIL Blaj 10 (13-17)…

Clasament tur 2026/2027: 1. CSM Unirea Alba Iulia 26 (32-5)… 5. CIL Blaj 19 (21-18)… 8. Metalurgistul Cugir 13 p (14-16)… 11. CSU Alba Iulia 4 puncte (7-22)

Dintre liderii celor 8 serii, tot 26 de puncte are și Minaur Baia Mare, în Seria 8, golaveraj 30-9, dar și Drobeta Turnu Severin, în Seria 6, golaveraj 25-6, mai puține adunând în Seria 5 Omega Sport (25).

Foto: Peter SZILAGYI, CSM Unirea Alba Iulia, Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul), CSU Alba Iulia, Sportarad.ro

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