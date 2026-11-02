Video | Corneliu Mureșan, noul prefect al județului Alba, a depus jurământul
Corneliu Mureșan, noul prefect al județului Alba, a depus jurământul
Corneliu Mureșan, noul prefect al județului Alba, a depus jurământul într-o ceremonie care s-a desfășurat la Instituția Prefectului – Județul Alba în dimineața zilei de luni, 2 noiembrie 2026.
Corneliu Mureșan, președintele PSD Alba și fost membru al Guvernului României, a fost numit, vineri, 30 octombrie 2026, prefect al județului Alba. Decizia a fost luată în ședința de Guvern.
Corneliu Mureșan revine astfel într-o funcție de demnitate publică, după ce în ultimii doi ani a fost secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului și anterior consilier al prim-ministrului.
Corneliu Mureșan, în vârstă de 40 de ani, este licențiat în drept și are un parcurs profesional care îmbină administrația locală, instituțiile statului și mediul privat. A fost consilier județean în trei mandate, subprefect al județului Alba, director de instituție publică, consilier al prim-ministrului și secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. Cunoaște astfel atât funcționarea Instituției Prefectului, cât și nevoile comunităților locale și ale județului, dar mai ales modul în care se iau deciziile la nivel guvernamental.
De asemenea, Corneliu Mureșan este unul dintre cei mai tineri președinți ai unei organizații județene a Partidului Social Democrat. În perioada 2022 – 2024, Corneliu Mureșan a fost subprefect al județului Alba, funcție din care și-a dat demisia pentru a candida la președinția Consiliului Județean Alba.
Potrivit legii, prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu, fiind garantul legalității actelor administrative (exercită controlul actelor administrative emise în administrația locală), coordonatorul serviciilor publice deconcentrate, dar și președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
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