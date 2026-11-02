Curier Județean

Accident rutier la Sebeș: Impact între două autoturisme pe strada Avram Iancu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Accident rutier la Sebeș: Impact între două autoturisme pe strada Avram Iancu

Un accident rutier a avut loc la Sebeș pe strada Avram Iancu, luni, 2 noiembrie 2026. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.

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Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs in mun. Sebes pe str. Avram Iancu.

In accident sunt implicate 2 autoturisme, fara persoane incarcerate. 

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj  de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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