Incendii la autovehicule în România: 1.555 de astfel de evenimente în primele nouă luni din 2026. Avertismentul autorităților
Incendii la autovehicule în România: 1.555 de astfel de evenimente în primele nouă luni din 2026. Avertismentul autorităților
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atrage atenția șoferilor asupra riscului de incendiu la autovehicule odată cu venirea sezonului rece, printr-un mesaj publicat pe o rețea de socializare.
În primele nouă luni ale anului 2026, la nivel național au fost înregistrate 1.555 de incendii la mașini, în medie aproape șase pe zi.
Mesajul integral publicat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România:
Mașina ta este pregătită pentru sezonul rece?
Odată cu scăderea temperaturilor, folosim tot mai des sistemele de încălzire și dezaburire ale autovehiculelor. În această perioadă, este important să acordăm o atenție sporită stării tehnice a mașinii, deoarece eventualele defecțiuni ale instalației electrice pot favoriza izbucnirea unui incendiu.
În primele nouă luni ale anului 2026, la nivel național, au fost înregistrate 1.555 de incendii la autovehicule, ceea ce înseamnă, în medie, aproape șase astfel de evenimente pe zi. Deși numărul acestora a scăzut ușor față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 1.574 de incendii, riscul rămâne unul important pentru siguranța șoferilor și a pasagerilor.
Cum poți preveni un incendiu la autovehicul?
Verifică periodic instalația electrică și sistemele de încălzire și ventilație, apelând la un service autorizat pentru remedierea eventualelor defecțiuni.
Nu ignora semnele care pot indica o problemă tehnică, precum mirosul de plastic încins sau de combustibil, luminile care pâlpâie ori siguranțele care se ard în mod repetat.
Evită improvizațiile la instalația electrică și utilizarea dispozitivelor de încălzire neomologate.
Asigură-te că stingătorul din dotarea autovehiculului este funcțional, în termenul de valabilitate și se află într-un loc ușor accesibil.
Ce trebuie să faci dacă observi fum sau flăcări?
Oprește imediat autovehiculul într-un loc sigur, oprește motorul și asigură-te că toți pasagerii coboară și se îndepărtează de mașină. Apelează numărul unic de urgență 112 și nu te întoarce după obiectele rămase în interior.
Dacă observi fum sau flăcări provenind din compartimentul motor, nu ridica capota! Pătrunderea unei cantități mai mari de aer poate intensifica incendiul, iar expunerea directă la flăcări și fum fierbinte poate provoca arsuri grave.
Nu încerca să stingi incendiul dacă flăcările se extind sau dacă intervenția îți poate pune viața în pericol. Îndepărtează-te de autovehicul și așteaptă sosirea pompierilor.
Nu uita! Pregătirea mașinii pentru sezonul rece nu se rezumă la schimbarea anvelopelor. O verificare tehnică efectuată la timp poate preveni un incendiu și poate proteja vieți.
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