Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice

Cinci proiecte de renovare energetică a 11 blocuri de locuințe din Târgu Mureș, Gheorgheni și Zlatna urmăresc reducerea consumului de energie, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locatari. Investițiile vizează reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, modernizarea instalațiilor și, în anumite cazuri, integrarea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile.

Pentru finanțarea acestor lucrări de infrastructură, edilii din cele trei localități au semnat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru” 2021 – 2027, contractele de finanțare prin care se alocă peste 34,61 milioane lei fonduri nerambursabile.

Peste 44 de milioane de lei sunt investiți în eficiența energetică a 421 locuințe prin cinci proiecte implementate în municipiul Târgu Mureș, municipiul Gheorgheni și orașul Zlatna. Beneficiile renovării energetice se resimt la toate nivelurile: pentru locatari, prin reducerea necesarului de energie pentru încălzire, economie la cheltuielile lunare și îmbunătățirea confortului termic; pentru blocurile de locuințe, prin modernizarea, protejarea și îmbunătățirea aspectului clădirilor; iar pentru comunitate, prin reducerea emisiilor poluante și susținerea unui mediu urban mai sănătos. Fondurile necesare pentru implementarea acestor proiecte, estimate a se vor finaliza în perioada aprilie-octombrie 2028, sunt alocate din Prioritatea de investiții 3 a Programului Regiunea Centru 2021-2027, Acțiunea 3.1 – Eficiență energetică în clădiri rezidențiale.

Proiectele prevăd investiții în blocuri construite înainte de 1990 care înregistrează pierderi importante de energie prin pereții exteriori, ferestre și acoperișuri. Prin lucrările propuse, se urmărește reducerea necesarului de energie pentru încălzire, creșterea confortului termic în apartamente și diminuarea costurilor asociate consumului energetic. Prin termoizolarea apartamentelor, modernizarea instalațiilor, precum și utilizarea energiei regenerabile, unde este prevăzut, investițiile contribuie și la obiectivele tranziției verzi și la utilizarea mai eficientă a resurselor.

„Cea mai mare parte a fondului locativ din România și Regiunea Centru este reprezentată de blocuri construite înainte de 1990, care nu beneficiază de standardele actuale de eficiență energetică. Cu pereții exteriori insuficient izolați, ferestre neperformante și acoperișuri degradate sunt favorizate pierderile de căldură în sezonul rece și supraîncălzirea locuințelor în timpul verii. De aceea, aceste proiecte și fondurile alocate din PR Centru pentru creșterea eficienței energetice a locuințelor reprezintă mai mult decât reducerea consumului de energie. Înseamnă condiții de trai mai bune pentru oameni, facturi mai mici și comunități mai sănătoase, reducerea poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Prin cele cinci proiecte din Târgu Mureș, Gheorgheni și Zlatna, susținem transformarea fondului locativ într-unul mai eficient energetic și mai adaptat nevoilor actuale. Aceste proiecte se alătură celor 15 contracte deja semnate, aceste investiții europene oferind autorităților locale posibilitatea de a realiza lucrări complexe, cu beneficii pe termen lung atât pentru locatari, cât și pentru mediul înconjurător”, a declarat domnul Simion Crețu, director general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru.

În orașul Zlatna, investiția vizează blocul de locuințe nr. 20 de pe strada 1 Mai, unde locuiesc 29 de proprietari. Proiectul cuprinde termoizolarea clădirii, modernizarea instalațiilor, înlocuirea tâmplăriei neperformante energetic, utilizarea iluminatului LED și instalarea unor panouri fotovoltaice pentru producerea energiei necesare spațiilor comune.

Dincolo de lucrările de reabilitare propriu-zise, proiectele urmăresc reducerea consumului de energie primară și a emisiilor de CO₂, îmbunătățirea confortului termic și creșterea performanței energetice a locuințelor. Investițiile în renovarea energetică a blocurilor de locuințe reprezintă o măsură importantă atât pentru reducerea impactului asupra mediului și susținerea tranziției verzi, cât și pentru creșterea calității vieții. Sprijinirea acestor intervenții prin finanțări europene permite autorităților locale să modernizeze fondul locativ și să ofere comunităților beneficii durabile, care se reflectă în confortul locuințelor, reducerea consumului de energie și un mediu urban mai sănătos.

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