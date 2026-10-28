Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!

După ce s-au victimizat că vor la guvernare și au promis că va curge lapte și miere, socialiștii își arată adevărata față.

Prima lor „măsură” luată în favoarea românilor a fost aceea de a arunca vina pe „greaua moștenire” lăsată de Bolojan. Asta, ca să poată să își facă rectificarea bugetară după bunul plac, cu cifre care nu sunt reale și cu riscuri uriașe de a arunca în aer deficitul și de a periclita angajamentele extrene ale țării.

Așa cum am mai spus, ăsta este adevăratul PSD. Singurul lor scop este să aibă acces rapid la banii romanilor, pe care să îi împartă după bunul plac.

Să faci asta după ce Guvernul Bolojan a îndreptat cât a putut de mult situația economică este, și nu mă feresc să o spun, un atentat la adresa fiecărui cetățean.

PNL, în calitate de cel mai important partid din opoziție, va taxa orice derapaj și încercare prin care liderii PSD încearcă să dea tunuri financiare și să direcționeze preferențial bani către acoliții și protejații lor.

Am spus acum câteva zile, imediat după ce socialiștii au ajuns la Palatul Victoria, că de ceea ce ne-a fost frică nu am scăpat. Iar realitatea îmi dă dreptate: PSD este un partid al incompetenței.

PS: tot din zona PSD, de această dată pe plan local, mai vine o minciună. Mare cât o zi de post! Un deputat se laudă online că, într-un sondaj al PNL, ar fi „în cărți” pentru Alba Iulia. Nu știu în ce cărți crede că a nimerit, fiindcă vă garantez un singur lucru. PNL Alba nu a făcut recent nici un astfel de sondaj! E incredibil cât de jos pot unii să ajungă cu aberațiile…

Marius Hațegan,

secretar general PNL Alba

Secțiune Știri sub articolul principal