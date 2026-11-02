Foto | Șipoș Lorand, arbitru din Alba, prima delegare în Liga 2: „Un nou reper în parcursul său profesional”
Șipoș Lorand, arbitru din Alba, prima delegare în Liga 2: „Un nou reper în parcursul său profesional”
Un nou pas important în cariera lui Șipoș Lorand, arbitru din Alba, Acesta a debutat în Liga 2, în postura de al patrulea oficial, cu ocazia partidei dintre ASA Târgu Mureș și Unirea Slobozia, disputată sâmbătă, 31 octombrie 2026, în etapa a 12-a.
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„Comisia Județeană de Arbitri Alba îl felicită pe Șipoș Lorand, care a primit prima sa delegare la nivelul Ligii a 2-a, în calitate de al patrulea oficial.
Debutul său la acest nivel competițional a avut loc sâmbătă, 31 octombrie 2026, la partida dintre AFC ASA Târgu Mureș și Unirea 04 Slobozia, disputată pe stadionul Trans-Sil din Târgu Mureș, în cadrul etapei a 12-a.
Arbitru: Iftode Silviu-Nicolae (Suceava)
Arbitru asistent 1: Păduraru Sebastian (Suceava)
Arbitru asistent 2: Molnos Imre (Harghita)
Arbitru rezervă: Șipoș Lorand (Alba)
Observator arbitri: Urzică Vladimir Costin (Neamț)
Delegat de joc: Petrean Cristian Ștefan (Hunedoara)
O primă experiență la nivelul Ligii a 2-a, care marchează un nou reper în parcursul său profesional.
Îi dorim mult succes în continuare, cât mai multe delegări și evoluții apreciate la nivelul competițiilor naționale!
Felicitări, Lorand!”, au transmis reprezentanții Comisiei Județene de Arbitri Alba, for condus de Alexandru Vodă, arbitru în Superliga, cu două prezențe în competițiile continentale.
Arbitrajul din Alba traversează o perioadă extrem de fastă.
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