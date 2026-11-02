7 noiembrie 2026 | Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Sesiune gratuită de pregătire pentru admitere. Cursuri online de matematică și limba română
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia: Sesiune gratuită de pregătire pentru admitere. Cursuri online de matematică și limba română
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, alături de colegiile militare din țară, organizează o nouă sesiune gratuită de pregătire pentru elevii de clasa a VIII-a care își doresc să urmeze învățământul liceal militar.
Activitățile se vor desfășura online, la matematică și limba română, în data de 7 noiembrie 2026.
Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia a publicat următorul mesaj, pe o rețea de socializare, astăzi, 2 noiembrie:
,,O nouă sesiune de pregătire în vederea admiterii
Colegiile militare organizează o activitate specială de pregătire dedicată elevilor de clasa a VIII-a, care își doresc să fie admiși în învățământul liceal militar. Această activitate are ca scop familiarizarea candidaților cu cerințele examenului de admitere și se va desfășura în format on-line, astfel:
Matematică
– 07 noiembrie – 09.00-10.30
Limba română
– 07 noiembrie – 11.00-12.30
Sesiunile de pregătire sunt gratuite, iar cei care doresc să participe se pot înscrie accesând următorul link:
https://forms.gle/w7dKNrtjeqfPRxPM6
*Termen de înscriere joi, 5 noiembrie, ora 14.30;
** Vineri, 6 noiembrie, participanții vor primi pe email un link de conectare. Link-ul va fi funcțional sâmbătă, 7 noiembrie, pentru matematică după ora 09.00, iar pentru limba română după ora 11.00;
– Vă rugăm să completați cu atenție emailul de înscriere.
Urmăriți paginile colegiilor militare pentru a vedea când se va desfășura următoarea sesiune de pregătire.”, se arată în mesajul publicat de Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia.
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