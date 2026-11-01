FOTO | Accident grav pe DN 7, provocat de un șofer din Alba, care a intrat într-o depășire neregulamentară: Patru persoane, dintre care doi minori, au ajuns la spital

Accident grav pe DN 7, provocat de un șofer din Alba, care a intrat într-o depășire neregulamentară: Patru persoane, dintre care doi minori, au ajuns la spital

Un accident rutier grav a avut loc duminică noaptea, în jurul orei 21.00, pe DN 7, la ieșire din Boița spre Vâlcea. Mașina unui șofer din Alba a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar.

La fața locului sunt mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ.

Din primele informații, cinci persoane sunt evaluate de către echipajele medicale.

În urma evaluării medicale 4 persoane dintre care o minoră sunt transportate la spital:

– o femeie care acuză dureri cervicale;

– un bărbat care acuză dureri la mandibulă;

– un bărbat care a suferit un traumatism toracic;

– o minoră în vârstă de 16 ani care se află în stare post lipotimică.

O persoană a refuzat transportul la spital.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism pe DN 7, la km 249+850 m, la ieșirea din localitatea Boița spre județul Vâlcea, având direcția de deplasare Sibiu – Râmnicu Vâlcea, un bărbat, în vârstă de 57 de ani, domiciliat în județul Alba, s-ar fi angajat într-o depășire neregulamentară și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat, în vârstă de 63 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu.

Conducătorul auto în vârstă de 63 de ani, precum și trei pasageri din autoturismul condus de acesta, respectiv o femeie, în vârstă de 61 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu, un tânăr, în vârstă de 18 ani, domiciliat în localitatea Șelimbăr, și o minoră, în vârstă de 16 ani, domiciliată în municipiul Sibiu, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

Traficul rutier este în continuare blocat total.

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