Liga 5, etapa a 8-a: Mureșul Gâmbaș, primul eșec! CS Ocna Mureș 2, lider în Seria 2
Liga 5, etapa a 8-a: Mureșul Gâmbaș, primul eșec! CS Ocna Mureș 2, lider în Seria 2!
Mureșul Gâmbaș, liderul Seriei 1, a pierdut derby-ul extern de la Ighiu, Performanța 2 provocându-i primul eșec stagional și apropiindu-se la două puncte! „Lanterna roșie” Mureșul Săliștea a spart gheața și a câștigat, în premieră, după 7 eșecuri.
Se remarcă prolificitatea lui Gheorghe Andreiu (Viitorul Pianu) – „manita” și Andrei Mărginean (Gaz Metan Valea Lungă) – „careu”!
În Seria 2, din nou schimbare de lider, și permutări între primele 4 clasate. CS Ocna Mureș 2 este prima în ierarhie, iar ACS Crăciunel a coborât pe poziția a patra, de pe locul întâi, după eșecul din derby-ul cu Academia Șona 2. Dacia Mihalț, „lanterna roșie” are zero puncte, iar Gaz Metan Valea Lungă a realizat scorul campionatului, la Petrisat (10-2).
Seria 1: Olimpic Berghin – Viitorul Răhău 2-4, Mureșul Săliștea – Mureșul Șibot 2-1, Performanța Ighiu 2 – Mureșul Gâmbaș 4-1 (derbyul toamnei), Șoimii Ciumbrud – Independența Cut 3-6 (la vizitatori, triplă Antrei Tibu), Viitorul Pianu – AFC 2 Micești 8-3 („manita” pentru Gheorghe Andreiu!).
Clasament: 1. Mureșul Gâmbaș 19 (27-10), 2. Performanța 2 Ighiu 16 (24-9), 3. Șoimii Ciumbrud 15 (27-17), 4. Viitorul Pianu 15 (21-16);
Etapa a noua: *sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.30: Mureșul Gâmbaș – Olimpic Berghin; *duminică, 8 noiembrie, ora 11.00: Independența Cut – Performanța 2 Ighiu, Viitorul Răhău – Mureșul Săliștea; ora 14.30: Mureșul Șibot – Viitorul Pianu, AFC Micești 2 – Șoimii Ciumbrud:
Seria 2: Olimpia Petrisat – Gaz Metan Valea Lungă 2-10 („careu” pentru Andrei Moldovan), Dacia Mihalț – CS 2 Ocna Mureș 3-6, ACS Crăciunel – Academia 2 Șona 1-5 (derby), ASC Sânmiclăuș – Spicul Bucerdea 4-0, Progresul Fărău – Viitorul Vama Seacă 1-2.
Clasament: 1. CS 2 Ocna Mureș 21 (33-13), 2. ACS Sânmiclăuș 19 (28-11), 3. Academia 2 Șona 18 (41-15), 4. ACS Crăciunel 18 (33-14);
Etapa a noua: *duminică, 9 noiembrie, ora 12.00: CS Ocna Mureș 2 – ACS Crăciunel; ora 14.30: Academia Șona 2 – ACS Sânmiclăuș, Gaz Metan Valea Lungă – Dacia Mihalț, Spicul Bucerdea – Progresul Fărău, Viitorul Vama Seacă – Olimpia Petrisat.
Foto: CS Ocna Mureș, Academia Șona
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