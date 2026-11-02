Video Exclusiv | Florin Ilie: „Sper ca Unirea Alba Iulia să promoveze în Liga 2” | Apărătorul Corvinului Hunedoara, indisponibil două luni

Video Exclusiv | Florin Ilie: „Sper ca Unirea Alba Iulia să promoveze în Liga 2”

Fotbalistul albaiulian Florin Ilie, în prezent echipier al prim-divizionarei Corvinul Hunedoara, a fost prezent vineri, 30 octombrie 2026, la partida de Liga 3 de la Micești dintre CS Universitar din Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, scor 3-0. Într-un interviu în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, fundașul central în vârstă de 34 de ani a vorbit despre accidentarea suferită recent, ambițiile Corvinului Hunedoara în întâiul sezon în primul eșalon și dorința ca fosta sa echipă Unirea Alba Iulia să promoveze în Liga 2.

Florin Ilie a fost pe teren, în „alb-negru” în returul semifinalei barajului de promovare în Liga 2 cu SCM Râmnicu Vâlcea, pierdut de CSM Unirea Alba Iulia la lovituri de departajare în mai 2025. În vara anului trecut a plecat la Corvinul Hunedoara, cu care a promovat pe prima scenă fotbalistică.

„Îmi pare rău că n-am reușit să promovăm atunci. Anul acesta sper ca această echipă să promoveze. Mult noroc, băieți, la toate meciurile!”, a transmis Florin Ilie.

Despre faptul că la meciurile Corvinului Hunedoara jucate la Petroșani vin mulți suporteri corviniști Florin Ilie a spus: „Le-a lipsit acest lucru suporterilor, oamenilor de acolo. Toată lumea vine cu entuziasm la meciuri. Multă lume… E o echipă foarte iubită și ne dorim ca la finalul sezonului să ne îndeplinim obiectivele. Play-off! Asta ne dorim, asta ne dorim ca grup. Toată lumea își dorește play-off-ul. Și… avem și Cupa României, pe care ne dorim să ajungem cât mai departe, s-o câștigăm. După cum știți, acum doi ani de zile s-a câștigat Cupa de către Corvinul și ne dorim să menținem aceeași linie”.

Florin Ilie a suferit o accidentare la tendon în partida din deplasare cu Rapid din etapa a 12-a a SuperLigii. când a fost substituit la pauză. Fundașul format în Cetatea Marii Uniri are, în stagiunea curentă 9 jocuri și 522 de minute.

„Nu o accidentare gravă, dar undeva la vreo 7-8 săptămâni am de stat. Sper să mă refac cât mai repede și să mă întorc mai puternic pe teren”, a precizat Florin Ilie cu privire la acest episod.

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