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Video Exclusiv | Florin Ilie: „Sper ca Unirea Alba Iulia să promoveze în Liga 2” | Apărătorul Corvinului Hunedoara, indisponibil două luni

Lucian Dărămuș

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Video Exclusiv | Florin Ilie: „Sper ca Unirea Alba Iulia să promoveze în Liga 2”

Fotbalistul albaiulian Florin Ilie, în prezent echipier al prim-divizionarei Corvinul Hunedoara, a fost prezent vineri, 30 octombrie 2026, la partida de Liga 3 de la Micești dintre CS Universitar din Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, scor 3-0. Într-un interviu în exclusivitate pentru ziarulunirea.ro, fundașul central în vârstă de 34 de ani a vorbit despre accidentarea suferită recent, ambițiile Corvinului Hunedoara în întâiul sezon în primul eșalon și dorința ca fosta sa echipă Unirea Alba Iulia să promoveze în Liga 2.

Petrecerea Divorțaților

Florin Ilie a fost pe teren, în „alb-negru” în returul semifinalei barajului de promovare în Liga 2 cu SCM Râmnicu Vâlcea, pierdut de CSM Unirea Alba Iulia la lovituri de departajare în mai 2025. În vara anului trecut a plecat la Corvinul Hunedoara, cu care a promovat pe prima scenă fotbalistică.

Îmi pare rău că n-am reușit să promovăm atunci. Anul acesta sper ca această echipă să promoveze. Mult noroc, băieți, la toate meciurile!”, a transmis Florin Ilie.

Despre faptul că la meciurile Corvinului Hunedoara jucate la Petroșani vin mulți suporteri corviniști Florin Ilie a spus: „Le-a lipsit acest lucru suporterilor, oamenilor de acolo. Toată lumea vine cu entuziasm la meciuri. Multă lume… E o echipă foarte iubită și ne dorim ca la finalul sezonului să ne îndeplinim obiectivele. Play-off! Asta ne dorim, asta ne dorim ca grup. Toată lumea își dorește play-off-ul. Și… avem și Cupa României, pe care ne dorim să ajungem cât mai departe, s-o câștigăm. După cum știți, acum doi ani de zile s-a câștigat Cupa de către Corvinul și ne dorim să menținem aceeași linie.

Florin Ilie a suferit o accidentare la tendon în partida din deplasare cu Rapid din etapa a 12-a a SuperLigii. când a fost substituit la pauză. Fundașul format în Cetatea Marii Uniri are, în stagiunea curentă 9 jocuri și 522 de minute.

Nu o accidentare gravă, dar undeva la vreo 7-8 săptămâni am de stat. Sper să mă refac cât mai repede și să mă întorc mai puternic pe teren”, a precizat Florin Ilie cu privire la acest episod.

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