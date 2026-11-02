Salariul minim ar putea fi majorat de la 1 ianuarie 2027: Creștere de 675 de lei, cerută de sindicate. Patronatele se opun
Salariul minim ar putea fi majorat de la 1 ianuarie 2027: Creștere de 675 de lei, cerută de sindicate. Patronatele se opun
Salariul minim ar putea fi majorat de la 1 ianuarie 2027, iar sindicatele solicită o majorare cu 675 de lei brut, de la începutul anului viitor, și spun că astfel angajații ar putea recupera o parte din puterea de cumpărare pierdută.
Patronii, de cealaltă parte, declară că firmele nu mai pot suporta noi creșteri de costuri. Primele discuții vor avea loc luni, la Palatul Victoria.
Cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național au cerut o întâlnire cu oficialii Guvernului, pentru a susține din nou majorarea salariului minim.
Sindicatele vor ca salariul minim brut să crească de la 4.325 de lei brut în prezent la 5.000 de lei, de la 1 ianuarie anul viitor. Asta ar însemna o majorare de 675 de lei brut, adică un plus de 282 de lei în mână.
Primele negocieri vor avea loc mâine, la Palatul Victoria. Patronii se opun însă majorării și avertizează că efectele s-ar putea vedea și în prețurile produselor și serviciilor.
Dragoș Petrescu, reprezentant al Confederației Patronale Concordia: „Orice creștere de salariu se duce în preț, or, în final, tot clienții noștri, respectiv românii, au de suferit”.
În România, aproximativ 720.000 de angajați cu normă întreagă primesc salariul minim, potrivit Blocului Național Sindical. Iar presiunea pentru majorări salariale vine și din alte sectoare. Sindicaliștii de la Metrorex au cerut, la rândul lor, creșteri de lefuri.
Ministrul Finanțelor spune că deciziile trebuie luate în funcție de banii disponibili la buget.
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Rolul Ministerului de Finanțe este să propună parametrii credibili pentru aceste decizii, să precizeze în clar care-i spațiul fiscal disponibil, iar mai departe decizia va fi politică și se va lua în Guvern”.
O decizie privind salariul minim este așteptată după a doua rectificare bugetară, posibil în a doua jumătate a lunii.
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