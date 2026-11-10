Patru atleți din Alba și antrenoarea Cristina Man, la Campionatele Balcanice de Cross Country, în Bulgaria, sâmbătă, 14 noiembrie

Patru atleti, legitimați la cluburi din Alba, împreună cu antrenoarea Cristina Man, conducătoarea delegației „tricolore” fac parte din lotul României (32 de persoane) la Campionatele Balcanice de Cross Country, la Koynare, în Bulgaria.

Cursa care se desfășoară sâmbătă, 14 noiembrie, are la start 139 de sportivi, competiția fiind criteriu de calificare la Campionatul European de Cros, la Belgrad (Serbia), în 13 decembrie.

„Vizăm medalii la individual prin Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, dar și pe echipe, atât la senioare, cât și la Under 20, masculin și feminin”, a spus Cristina Man, reputata antrenoare din Blaj.

Vor lua startul: *Under 20 (4 km): Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ AC Mica Romă Blaj) și Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj); *Under 23: Mihaela Maria Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – 6 km și Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – 8 km; *seniori (10 km): Rareș Imre Mikloș (CSM Sigișoara/CSM Cluj Napoca), profesor la CSȘ Blaj și antrenor la Mica Romă Blaj. Deplasarea se va face vineri, cu autocarul, de la București, distanța fiind de aproximativ 270 kilometri.

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