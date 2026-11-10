Sport

Patru atleți din Alba și antrenoarea Cristina Man, la Campionatele Balcanice de Cross Country în Bulgaria

Dan HENEGAR

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Patru atleți din Alba și antrenoarea Cristina Man, la Campionatele Balcanice de Cross Country, în Bulgaria, sâmbătă, 14 noiembrie

Patru atleti, legitimați la cluburi din Alba, împreună cu antrenoarea Cristina Man, conducătoarea delegației „tricolore” fac parte din lotul României (32 de persoane) la Campionatele Balcanice de Cross Country, la Koynare, în Bulgaria.

Petrecerea Divorțaților

Cursa care se desfășoară sâmbătă, 14 noiembrie, are la start 139 de sportivi, competiția fiind criteriu de calificare la Campionatul  European de Cros, la Belgrad (Serbia), în 13 decembrie.

Vizăm medalii la individual prin Mihaela Blaga și Lenuța Constantin, dar și pe echipe, atât la senioare, cât și la Under 20, masculin și feminin”, a spus Cristina Man, reputata antrenoare din Blaj.

Vor lua startul: *Under 20 (4 km): Lenuța Constantin (CS Universitar Alba Iulia/ AC Mica Romă Blaj) și Roxana Maria Cordea (Mica Romă Blaj/CSȘ Blaj); *Under 23: Mihaela Maria Blaga (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – 6 km și Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia/Mica Romă Blaj) – 8 km; *seniori (10 km): Rareș Imre Mikloș (CSM Sigișoara/CSM Cluj Napoca), profesor la CSȘ Blaj și antrenor la Mica Romă Blaj. Deplasarea se va face vineri, cu autocarul, de la București, distanța fiind de aproximativ 270 kilometri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, 3 eșecuri în Liga Elitelor Under 15, ultimul, 1-7 cu CFR Cluj

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

10 noiembrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, 3 eșecuri în Liga Elitelor Under 15, ultimul, 1-7 cu CFR Cluj! CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat 3 eșecuri consecutive în Liga Elitelor Under 15, ultimul joc însemnând o înfrângere drastică, 1-7, acasă, cu CFR Cluj. „Alb-negrii” pregătiți de Filip Morar au început excelent play-off-ul în Seria 2, victorie externă […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea, trei eșecuri, în Conference Cup la polo feminin | Campioana României continuă în Challenger Cup

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

10 noiembrie 2026

De

CSM Unirea, trei eșecuri, în Conference Cup la polo feminin, grupă găzduită de Bazinul Olimpic | Campioana României continuă în Challenger Cup CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, a pierdut toate cele 3 jocuri disputate în grupa D a preliminariilor Conference Cup, urmând a continua în Challenger Cup CSM Unirea Alba Iulia […]

Citește mai mult

Sport

Video: antrenorul Cristian Pustai (CSM Unirea Alba Iulia) se reinventează în Liga 3! Profesorul atacă promovarea în Liga 2 cu „alb-negrii”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 ore

în

9 noiembrie 2026

De

Antrenorul Cristian Pustai (CSM Unirea Alba Iulia) se reinventează în Liga 3! Profesorul atacă promovarea în Liga 2 cu „alb-negrii” Povestea antrenorului Cristian Pustai, cel care încearcă se readucă CSM Unirea Alba Iulia pe a doua scenă fotbalistică, este relatată de Superscore România. Cristian Pustai (59 de ani) este, din vară, noul antrenor principal al […]

Citește mai mult