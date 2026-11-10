Curier Județean

FOTO | Din inimă, pentru viață: jandarmii din Alba au donat sânge și speranță pentru pacienții care au nevoie de transfuzii

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

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Din inimă, pentru viață: jandarmii din Alba au donat sânge și speranță pentru pacienții care au nevoie de transfuzii

Opt jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba au participat marți, 10 noiembrie 2026, cu gândul la cei care au nevoie de ajutor, la o campanie de donare de sânge, în sprijinul pacienților care au nevoie de transfuzii.

Petrecerea Divorțaților

După ce au donat sânge și cu alte ocazii în acest an, colegii noștri au revenit cu aceeași dorință de a ajuta, gândindu-se la oamenii pentru care un astfel de gest poate însemna șansa de a se întoarce acasă, la cei dragi.

Dincolo de uniformă, suntem oameni care înțeleg cât de mult poate însemna un ajutor oferit la momentul potrivit. Pentru cei aflați pe un pat de spital, fiecare donare poate aduce speranță.

Îi încurajăm pe toți cei care pot dona sânge să facă acest gest de solidaritate.

Mereu alături de comunitate, cu grijă pentru viață!

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