Carla’s Dreams a făcut spectacol la Chișinău, cu sala SOLD OUT! Show-ul simfonic ajunge pe 20 noiembrie la Cluj-Napoca
Carla’s Dreams a făcut spectacol la Chișinău, cu sala SOLD OUT! Show-ul simfonic ajunge vineri, 20 noiembrie la Cluj-Napoca
Carla’s Dreams a făcut spectacol la Chișinău Arena, pe 30 octombrie 2026, în fața unui public numeros, la un concert cu toate biletele epuizate.
Producția „Carla’s Dreams Simfonic”, care a îmbinat muzica trupei cu sonoritățile unei orchestre simfonice și momente vizuale spectaculoase, va ajunge pe 20 noiembrie la BTarena din Cluj-Napoca, pentru prima reprezentație de acest fel în România.
Pregătit timp de aproape doi ani, spectacolul de la Chișinău a oferit publicului o experiență muzicală și vizuală aparte. Nu a fost doar un concert în care piesele cunoscute au fost acompaniate de orchestră, ci o producție complexă, în care muzica, dansul și scenografia s-au îmbinat într-o poveste.
Pe scenă au urcat 85 de artiști, printre care muzicienii Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, dirijați de Mihail Agafița, membrii trupei Carla’s Dreams, coriști și dansatori.
Unul dintre elementele spectaculoase ale serii a fost decorul impresionant, dominat de o sculptură uriașă în formă de ochi, cu dimensiunile de 11 pe 11 metri. Scena a fost acoperită cu nisip, iar în interiorul construcției au fost puse în scenă momente inspirate din videoclipurile trupei.
Spectacolul a inclus 23 de piese reorchestrate de la zero și 11 coregrafii, de la balet și dans contemporan până la momente cu influențe tribale și street dance. Muzica trupei s-a întâlnit inclusiv cu teme inspirate din creațiile unor compozitori celebri precum Richard Wagner, Frédéric Chopin și Piotr Ilici Ceaikovski.
La final, membrii Carla’s Dreams au transmis un mesaj emoționant publicului care a umplut arena. „Simplele mulțumiri nu sunt suficiente. Vă suntem recunoscători. V-am cuprins”, au scris artiștii pe pagina oficială de Instagram.
Urmează Cluj-Napoca, pe 20 noiembrie
După succesul de la Chișinău, proiectul „Carla’s Dreams Simfonic” ajunge în România pentru o singură reprezentație, programată vineri, 20 noiembrie 2026, la BTarena din Cluj-Napoca. Publicul va avea ocazia să redescopere piesele care au consacrat Carla’s Dreams într-o formulă simfonică, alături de Orchestra Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, sub bagheta dirijorului Mihail Agafița. Orchestrațiile sunt semnate de Maxim Cotruță, iar aranjamentele corale de Nicolai Andrus. Concertul este organizat de Emagic și promite să aducă la Cluj amploarea producției care a impresionat publicul din Republica Moldova. Biletele pentru evenimentul din 20 noiembrie sunt disponibile pe simfonic.carlasdreams.com, bilete.emagic.ro, iaBilet.ro și Entertix.ro.
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