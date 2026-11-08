1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul

Primăria Cugir a depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Executare rețea canalizare pluvială în localitatea Vinerea pe str. Arinului, Toamnei și Teiului și în orașul Cugir pe str. Cloșca și Intrarea Aurel Vlaicu“.

Ce se construiește

Investiția, estimată la 1.200.000 lei fără TVA, prevede în total circa 328 m de conductă PVC cu diametrul de 315 mm, 426 m de conductă PVC de 400 mm, 24 de cămine de vizitare, 50 de guri de scurgere și o stație de pompare a apelor pluviale. Mai sunt prevăzuți 36 m de conductă PVC de 250 mm pentru devierea unei rețele de canalizare menajeră și 97 m de conductă de refulare din PEHD.

Pe străzile Arinului (243 m) și Toamnei (183 m) din Vinerea vor fi montate colectoare noi, care vor descărca apa direct în râul Cugir, printr-o gură de vărsare cu clapetă de sens. Căminul Cp11, amplasat pe colectorul existent de pe strada Principală, va permite devierea unei părți din debit spre noul colector. Astfel se reduce încărcarea conductelor de pe strada Teiului, unde analizele au arătat pante foarte diferite între tronsoane și o secțiune de curgere parțial obturată de o conductă de canalizare menajeră în căminul CPex1.

Pe strada Teiului rețeaua pluvială există deja. Aici se înlocuiesc rigolele cu 10 guri de scurgere, se schimbă clapeta de sens de la gura de vărsare și se modifică traseul canalizării menajere.

În orașul Cugir, pe strada Cloșca, colectorul de 245 m, cu 8 cămine și 16 guri de scurgere, va descărca în rețeaua existentă la intersecția cu strada Fagetel. Pe Intrarea Aurel Vlaicu, stradă înfundată, colectorul de 88 m cu 3 cămine și 6 guri de scurgere va fi deservit de o stație de pompare cu un grup 1+1 (Q = 10 l/s, H = 10 mCA), care va trimite apa printr-o conductă de refulare în căminul CpAVex1.

Obiective și termene

Obiectivele declarate sunt evacuarea permanentă a apelor meteorice și reducerea riscului de poluare, împreună cu creșterea confortului locuitorilor. Pe cele cinci străzi, în prezent, nu există rețele pluviale (cu excepția Teiului).

Durata estimată de implementare este de 38 de luni, din care două pentru proiectare (PT + DTAC) și 36 pentru execuție. Lucrările vor fi finanțate din fonduri publice.

foto: Orașul Cugir – vedere aeriană (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal