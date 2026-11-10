A fost achitat integral prețul pentru Șantierul Naval Mangalia de către Rheinmetall. Urmează obţinerea avizelor, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei
Rheinmetall a achitat integral suma pentru achiziția Șantierului Naval Mangalia, la o lună după ce compania Rheinmetall Real Estate România SRL a depus garanția de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire de 138 de milioane de euro.
Tranzacţia este făcută însă sub condiţia obţinerii tuturor avizelor necesare, inclusiv din partea Consiliului Concurenţei, scrie News.ro.
La exact o lună de la depunerea garanţiei de participare şi adjudecarea licitaţiei de vânzare a Şantierului Naval Mangalia, Rheinmetall a achitat luni, 9 noiembrie, şi diferenţa de 90% din preţ, respectiv 124,2 de milioane de euro.
„CITR confirmă o etapă decisivă pentru Şantierul Naval Mangalia: preţul de 138 de milioane de euro a fost achitat integral şi s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare. CITR, lichidatorul judiciar al Şantierului Naval Mangalia, anunţă un pas major în procedura de valorificare a activelor şantierului. Pe 9 noiembrie, cumpărătorul a achitat integral preţul de 138.034.320,47 euro, fără TVA, stabilit în urma licitaţiei publice din 9 octombrie. Este cea mai mare tranzacţie realizată vreodată în România pentru o companie aflată în insolvenţă sau faliment”, a transmis CITR, mai notează sursa citată.
„După finalizarea plăţii, părţile au semnat contractul de vânzare-cumpărare. Transferul efectiv al dreptului de proprietate va avea loc după îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute în procesul de vânzare, mai exact după obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi aprobărilor impuse de lege pentru tranzacţiile de o asemenea importanţă strategică. Această evoluţie deschide calea către finalizarea transferului şi creează premisele pentru revitalizarea activităţii industriale pe platforma de la Mangalia”, au mai transmis reprezentanţii CITR.
Persoane la curent cu tranzacţia au declarat pentru News.ro că aceasta a fost făcută sub condiţie, într-un cont escrow.
Condiţia cerută este legată de obţinerea tuturor avizelor necesare pentru buna funcţionare, printre care se numără cel de la Consiliul Concurenţei, Mediu, Apele Române, ITM, ISCIR etc.
„Vă rugăm să reţineţi că nu facem comentarii cu privire la procedurile aflate în curs. Vă mulţumim pentru înţelegere”, a transmis Rheinmetall la solicitarea formulată luni de News.ro, pririvind detalii legate de finalizarea tranzacţiei.
CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunţat pe 9 octombrie că a vândut şantierul, în urma procedurii de licitaţie, la preţul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA. Câştigătorul desemnat a fost Rheinmetall Real Estate România SRL.
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