CSM Unirea Alba Iulia, 3 eșecuri în Liga Elitelor Under 15, ultimul, 1-7 cu CFR Cluj
CSM Unirea Alba Iulia, 3 eșecuri în Liga Elitelor Under 15, ultimul, 1-7 cu CFR Cluj!
CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat 3 eșecuri consecutive în Liga Elitelor Under 15, ultimul joc însemnând o înfrângere drastică, 1-7, acasă, cu CFR Cluj.
„Alb-negrii” pregătiți de Filip Morar au început excelent play-off-ul în Seria 2, victorie externă cu Rapid (2-1), dar au urmat 3 eșecuri, în ordine, 0-3 (0-2) cu FC Argeș (acasă); 1-2 (0-1) cu „U” Cluj, în deplasare, gol Gabriel Pleșa; 1-7 (1-4) cu CFR Cluj, a marcat Eduard Andone. Gruparea din Cetatea Marii Uniri este pe poziția a șaptea, penultima, cu 3 puncte, golaveraj 4-13, iar sâmbătă, 14 noiembrie este deplasare la Politehnica Timișoara, lider, cu maximum de puncte
Tinerii uniriști au izbutit o performanță, prin calificarea, în premieră, între cele mai bune 16 formații din țară la respectiva categorie
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