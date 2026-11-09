Va putea fi operațională noua companie de transport din Alba Iulia din 8 ianuarie 2027? Ce spune primarul Gabriel Pleșa
Va putea fi operațională noua companie de transport din Alba Iulia din 8 ianuarie 2027? Ce spune primarul Gabriel Pleșa
Proiectul privind înființarea și operaționalizarea noii societăți de transport public local din Alba Iulia se află în linie dreaptă, autoritățile locale estimând pașii următori pentru ca noua companie să poată prelua activitatea la începutul anului. Într-o declarație pe marginea acestui subiect, făcută în cadrul ședinței extraordinare de luni, 9 noiembrie 2026, primarul Gabriel Pleșa a detaliat calendarul procedurilor și stadiul actual al documentației.
Documentația și dezbaterea publică
Documentația referitoare la delegarea serviciului de transport public local de persoane prin atribuire directă către noua entitate, Alba Iulia Transport Local SRL, a fost supusă dezbaterii publice. Potrivit calendarului administrativ, după parcurgerea termenului legal de transparență, proiectul de hotărâre urmează să intre pe masa Consiliului Local în cadrul unei ședințe extraordinare pentru aprobarea delegării serviciilor și a contractului.
Avizul Consiliului Concurenței și aspectele birocratice
Un pas obligatoriu în acest proces îl constituie obținerea avizului din partea Consiliului Concurenței, demers necesar deoarece măsura este considerată ajutor de stat. Primăria Alba Iulia a transmis documentația necesară și a solicitat un aviz favorabil până la sfârșitul lunii decembrie, acesta fiind un element esențial pentru adoptarea hotărârii finale.
Termene-limită și data operaționalizării
Graficul operațional depinde de finalizarea angajărilor și a pregătirilor logistice. Primarul Gabriel Pleșa a menționat că operatorul este deja licențiat, iar perioada disponibilă la finalul anului 2026 va fi dedicată recrutării personalului necesar, estimându-se ca preluarea efectivă a transportului să aibă loc din data de 8 ianuarie 2027, în funcție de finalizarea tuturor formalităților legale și operaționale.
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