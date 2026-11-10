Curier Județean

Foto | Copil de 12 ani din Râmeț, prins cu articole pirotehnice asupra sa. Polițiștii au indisponibilizat 2.446 de bucăți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

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Copil de 12 ani din Râmeț, prins cu articole pirotehnice asupra sa. Polițiștii au indisponibilizat 2.446 de bucăți

Un copil în vârstă de 12 ani, din comuna Râmeț, a fost depistat de polițiștii din Stremț în timp ce avea asupra sa mai multe articole pirotehnice. În total, 2.446 de astfel de produse au fost indisponibilizate.

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Conform IPJ Alba, la data de 9 noiembrie 2026, polițiștii Postului de Poliție Stremț, în timp ce desfășurau activități, pe raza de competență, au identificat un tânăr, în vârstă de 12 ani, din comuna Râmeț, care avea asupra sa mai multe articole pirotehnice.

Astfel, cantitatea de 2.446 de articole pirotehnice a fost indisponibilizată, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă depozitare, distrugerea, comercializarea precum și folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2, efectuate fără drept.

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