CSM Unirea, trei eșecuri, în Conference Cup la polo feminin | Campioana României continuă în Challenger Cup

CSM Unirea, trei eșecuri, în Conference Cup la polo feminin, grupă găzduită de Bazinul Olimpic | Campioana României continuă în Challenger Cup

CSM Unirea Alba Iulia, campioana României la polo feminin, a pierdut toate cele 3 jocuri disputate în grupa D a preliminariilor Conference Cup, urmând a continua în Challenger Cup

CSM Unirea Alba Iulia a găzduit grupa D de calificare în Conference League, la turneul din Bazinul Olimpic din Cetatea Marii Uniri fiind adversari extrem de puternici pentru campioana României. Gruparea condusă de Ovidiu Pocol a fost învinsă în cele 3 întâlniri susținute, 7-12 cu Nautical Club Chania (Grecia) și 8-19 cu Club Esportiu Mediterrani (Spania) și s-a văzut eliminată din a treia competiție continentală ca importanță, după a doua zi, urmând să continue în Challenger Cup. În schimb, echipa din Spania, cu două victorii din tot atâtea jocuri, a acces în faza superioară, înaintea ultimelor confruntări. Primele două clasate din fiecare grupă (în total 8 echipe) se vor califica în turul al doilea preliminar al Conference Cup, alături de 8 echipe provenite din calificările pentru Euro Cup. În a treia partidă, CSM Unirea Alba Iulia a întâlnit Uni-Gyor (cunoștința din Danube Cup), un nou eșec, 5-13 (0-2, 2-5, 2-5, 1-1), marcatoare fiind Kirsztina Szeghalmi – două, Cecilia Diaz Mesa, Debora Nagy și Mariana Cosmo Cardoso – câte unu, maghiarele clasându-se pe locul secund.

În primul meci, CSM Unirea Alba Iulia, echipa gazdă, a pierdut, scor 7-12 (1-3, 1-4, 3-3, 2-2), cu Nautical Club Chania. Pentru echipa condusă de Ovidiu Pocol, condusă în permanență, au punctat Cecilia Diaz Mesa – 4 goluri, Dorofea Vîrtosu, Lopez Perez, Cosmo Cardoso – câte unul. În a doua confruntare, scorul cu CE Mediterrani a fost mai drastic, 8-19 (2-7, 2-5, 2-3, 2-4), reușite semnate de Cecilia Diaz Mesa – 3, Krisztina Szeghalmi și Debora Nagy – câte două, Nikolette Laboncz – unul.

Rezultate: *vineri, 6 noiembrie, CE Mediteranni – Uni-Gyor 13-7; UNIREA Alba Iulia – NC Chania 7-12;

*sâmbătă, 7 noiembrie: Uni-Gyor – NC Chania 14-11; CE Mediterrani – UNIREA Alba Iulia 19-8;

*duminică, 8 noiembrie: NC Chania – CE Mediterrani 9-15; UNIREA Alba Iulia – Uni-Gyor 5-13.

foto: Lucian DANCIU

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