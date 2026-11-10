Pilonul 2, câştig de 96 de miliarde de lei din investiţii: Cât au acumulat, de fapt, românii pentru pensie?

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au înregistrat, de la lansarea sistemului în 2008 şi până la 30 septembrie 2026, un randament mediu anual de 8,5%, peste rata medie anuală a inflaţiei, de 4,8%, potrivit datelor prezentate de Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR). Din totalul activelor de peste 237 de miliarde de lei administrate în beneficiul participanţilor, aproximativ 96 de miliarde de lei reprezintă câştiguri nete obţinute din investiţii, peste valoarea contribuţiilor virate.

Potrivit APAPR, o parte semnificativă din economiile acumulate de români în conturile individuale de pensie provine din randamentele generate de investiţiile administratorilor. Contribuţiile sunt investite lunar pe pieţele financiare, în limitele şi condiţiile stabilite prin legislaţie, iar portofoliile sunt reevaluate zilnic, în funcţie de valoarea de piaţă a instrumentelor financiare deţinute.

Reprezentanţii asociaţiei atrag atenţia că valoarea activului personal net, respectiv suma acumulată în contul fiecărui participant, poate fluctua de la o zi la alta. Aceste variaţii sunt normale pe pieţele financiare, motiv pentru care performanţa fondurilor trebuie analizată pe termen lung, şi nu în funcţie de evoluţiile lunare.

În prezent, aproximativ 8,5 milioane de români contribuie la Pilonul 2. Aceştia îşi pot verifica fondul la care sunt repartizaţi şi suma acumulată în contul personal prin intermediul platformei pilonul2.ro, care a fost accesată de peste un milion de persoane în primele zece luni din 2026.

Sistemul de pensii private obligatorii a fost lansat în 2008, iar o parte din contribuţia de asigurări sociale (CAS) este direcţionată către un cont individual administrat de unul dintre cele şapte fonduri autorizate. În prezent, contribuţia la Pilonul 2 reprezintă 4,75% din venitul brut lunar şi este inclusă în CAS-ul total de 25% achitat de salariaţi.

Banii acumulaţi sunt investiţi în condiţii strict reglementate, cu obiectivul de a genera câştiguri pe termen lung. La pensionare, participanţii beneficiază atât de contribuţiile virate de-a lungul anilor, cât şi de randamentele obţinute din investiţii.

Când pot românii să retragă banii din Pilonul 2?

Economiile din Pilonul 2 nu pot fi retrase în orice moment, ci numai în situaţiile prevăzute de lege: la pensionarea pentru limită de vârstă, în cazul pensionării pentru invaliditate sau în eventualitatea decesului participantului, când sumele acumulate revin moştenitorilor legali sau testamentari.

Conform regulilor aflate în vigoare, beneficiarii pot solicita plata integrală a banilor printr-o singură tranşă sau pot opta pentru plăţi lunare egale, pe o perioadă de cel mult cinci ani, respectiv maximum 60 de plăţi. Cererea trebuie adresată administratorului fondului, care comunică documentele necesare şi procedura de urmat.

Aceste prevederi se aplică până la autorizarea primelor fonduri specializate de plată, estimată cel mai devreme pentru 2027, când va începe să producă efecte noua Lege nr. 2/2026 privind plata pensiilor private.

Datele APAPR arată că, până la 30 septembrie 2026, aproximativ 365.000 de români au încasat bani din Pilonul 2, valoarea totală a plăţilor ridicându-se la circa 8,5 miliarde de lei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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