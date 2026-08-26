CSM Volei Alba Blaj pune în vânzare abonamentele pentru sezonul 2026/2027: „ Vă așteptăm să fiți alături de noi și în noul sezon!”

CSM Volei Alba Blaj anunță că, începând cu data de 1 septembrie 2026, va comercializa abonamente pentru sezonul 2026/2027.

Prețul unui abonament este de 230 de lei pentru Sectoarele A, B și C, respectiv 1.500 de lei, inclusiv parcare, pentru Sectorul Oficial. Abonamentul va fi valabil la toate meciurile, interne și internaționale, programate la Alba Blaj Arena în sezonul 2026/2027.

În perioada 1-7 septembrie 2026, abonamentele sunt rezervate persoanelor care au deținut abonamente în sezonul trecut. Acestea au la dispoziție o săptămână pentru reînnoirea abonamentelor, exact pe locul sau locurile ocupate în sezonul anterior.

Abonamentele pot fi reînnoite atât de la casa de bilete a Alba Blaj Arena, cât și online, pe www.biletesmart.ro/blaj.

La casa de bilete, pentru reînnoire, abonații trebuie să prezinte abonamentul vechi sau dovada locului ocupat în sezonul precedent.

Persoanele care și-au achiziționat abonamentul online în sezonul precedent și doresc să îl reînnoiască prin aceeași modalitate trebuie să intre în contul creat anterior pe www.biletesmart.ro/blaj, în secțiunea „Abonamente”. Acolo vor găsi abonamentul din sezonul trecut, care va avea un buton activ pentru „Reînnoire”.

Începând cu 8 septembrie 2026, abonamentele pentru sezonul 2026/2027 vor putea fi achiziționate de toate persoanele interesate, atât de la casa de bilete a Alba Blaj Arena, cât și online, pe www.biletesmart.ro/blaj.

Programul casei de bilete

Luni – Vineri: 14:00 – 18:00

Prețul abonamentelor

*230 de lei – Sectoarele A, B și C;

*1.500 de lei – Sectorul Oficial, inclusiv parcare.

Prețul biletelor în sezonul 2026/2027

*20 de lei – Sectoarele A, B și C, pentru competiții interne și internaționale;

*100 de lei – Sectorul Oficial, inclusiv parcare, pentru competiții interne și internaționale.

Facilități pentru copii și persoane cu dizabilități

Elevii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani beneficiază în continuare de intrare gratuită la toate meciurile, pe baza carnetului de elev. Biletele gratuite pot fi ridicate doar în ziua meciului, de la casa de bilete a Alba Blaj Arena, și nu pot fi achiziționate online.

Părinții care vin la meci însoțiți de copii vor achita doar biletul pentru adult și vor primi bilete gratuite, în funcție de numărul copiilor, pentru locuri situate lângă cel plătit.

Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani, accesul este gratuit, însă aceștia trebuie să fie însoțiți.

De asemenea, accesul este gratuit pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, pe baza legitimației sau a documentelor justificative, prezentate la intrarea generală a spectatorilor, în zona turnicheților.

„Vă așteptăm să fiți alături de noi și în noul sezon!”, deste mesajul transmis de oficialii CSM Volei Alba Blaj.

sursa ilustrație foto: Volei Alba Blaj

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