Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în sferturile de finală, la Florianopolis (Brazilia)
Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a acces în sferturile de finală ale turneului de la Florianopolis (Brazilia)
După a ajuns în finala turneului W50 de la Chihuahua 2 (Mexic), albaiulianca Miriam Bulgaru a atins sferturile de finală la un nou turneu în America de Sus, la Florianopolis (Brazilia).
Aici, sportiva din Cetatea Marii Uniri a învins pe M. Vogt (Germania) – scor 6-0, 6-1 și ME Carbone dos Santos (2-6, 6-1, 6-1). Oponentă în meciul hotărâtor pentru calificarea în semifinale este Ruth Roura Llaverias (Spania, nr. 483 WTA, 20 de ani), în această seară
Anterior, albaiulianca participase la Colina (Chile), unde a pierdut în primul joc, 6-7 (4), 4-6), cu P. Hercog (Polonia)
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