Societate

VIDEO | Artistul Paulo, originar din Aiud, și-a lansat noua piesă „Un pic de…” în cadrul emisiunii „Extra Night Show” de la Antena Stars: „Înainte visam cum ar fi să fiu aici. Acum trăiesc visul pe care odată doar mi-l imaginam!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De

Artistul Paulo, originar din Aiud, și-a lansat noua piesă „Un pic de…” în cadrul emisiunii „Extra Night Show” de la Antena Stars: „Înainte visam cum ar fi să fiu aici. Acum trăiesc visul pe care odată doar mi-l imaginam!”

Artistul Paulo, originar din Aiud, și-a lansat noua piesă „Un pic de…” în cadrul emisiunii „Extra Night Show” de la televiziunea Antena Stars.

„Paulo, povestea artistului care cucerește inimi” au intitulat această apariție producătorii show-ului TV amintit.

„Înainte visam cum ar fi să fiu aici. Acum trăiesc visul pe care odată doar mi-l imaginam! Viața mea mi s-a schimbat foarte mult datorită oamenilor pe care îi am in jurul meu și acestei emisiuni frumoase!”, a afirmat Paulo cu referire la acest moment.

După acestă emisiune pentru Paulo au urmat trei concerte de succes. La cel de la Greci, lângă Brăila, au fost prezente peste 25.000 de persoane.

Au fost apoi apariții în fața publicului la Mihail Kogălniceanu (Tulcea) și la Boldești-Scăeni, lângă Ploiești.

„Mulțumesc din suflet omului meu de PR, Teddy, și impresarului meu, Silviu Lăpădat, pentru tot sprijinul acordat! Le mulțumesc, de asemenea, din inimă sponsorilor mei: Vasile Macarie (Pavilion Mercur-Allegria, Alba Iulia), Călin Vasile (SuperTermo), Lucian Craiu, Răzvan Rus, Aky și șefei mele, pentru tot ceea ce au făcut pentru mine”, a mai spus Cătălin Milea aka Paulo.

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