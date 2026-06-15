VIDEO | Artistul Paulo, originar din Aiud, și-a lansat noua piesă „Un pic de…” în cadrul emisiunii „Extra Night Show” de la Antena Stars: „Înainte visam cum ar fi să fiu aici. Acum trăiesc visul pe care odată doar mi-l imaginam!”
Artistul Paulo, originar din Aiud, și-a lansat noua piesă „Un pic de…” în cadrul emisiunii „Extra Night Show” de la Antena Stars: „Înainte visam cum ar fi să fiu aici. Acum trăiesc visul pe care odată doar mi-l imaginam!”
Artistul Paulo, originar din Aiud, și-a lansat noua piesă „Un pic de…” în cadrul emisiunii „Extra Night Show” de la televiziunea Antena Stars.
„Paulo, povestea artistului care cucerește inimi” au intitulat această apariție producătorii show-ului TV amintit.
„Înainte visam cum ar fi să fiu aici. Acum trăiesc visul pe care odată doar mi-l imaginam! Viața mea mi s-a schimbat foarte mult datorită oamenilor pe care îi am in jurul meu și acestei emisiuni frumoase!”, a afirmat Paulo cu referire la acest moment.
După acestă emisiune pentru Paulo au urmat trei concerte de succes. La cel de la Greci, lângă Brăila, au fost prezente peste 25.000 de persoane.
Au fost apoi apariții în fața publicului la Mihail Kogălniceanu (Tulcea) și la Boldești-Scăeni, lângă Ploiești.
„Mulțumesc din suflet omului meu de PR, Teddy, și impresarului meu, Silviu Lăpădat, pentru tot sprijinul acordat! Le mulțumesc, de asemenea, din inimă sponsorilor mei: Vasile Macarie (Pavilion Mercur-Allegria, Alba Iulia), Călin Vasile (SuperTermo), Lucian Craiu, Răzvan Rus, Aky și șefei mele, pentru tot ceea ce au făcut pentru mine”, a mai spus Cătălin Milea aka Paulo.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Societate
VIDEO ȘTIREA TA | Mai mulți cai lăsați liberi, filmați pe o stradă din Alba Iulia: ,,Oraș european cu străzi noi”
Mai mulți cai lăsați liberi, filmați pe o stradă din Alba Iulia: ,,Oraș european cu străzi noi” Mai mulți cai lăsați liberi au fost filmați pe strada Alcalá de Henares din Alba Iulia, recent asfaltată. Imaginile au fost surprinse duminică seara, 14 iunie 2026. Un cititor ziarulunirea.ro a surprins, într-un videoclip de câteva zeci de […]
VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență fără margini la volan în Alba: Șofer surprins în timp ce traversează cu viteză un sens giratoriu pe contrasens
Inconștiență fără margini la volan în Alba: Șofer surprins în timp ce traversează cu viteză un sens giratoriu pe contrasens Un șofer a ignorat regulile de circulație și a pus în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic după ce a traversat cu viteză un sens giratoriu pe contrasens, în Alba. Momentul a fost surprins de […]
VIDEO ȘTIREA TA | Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional”
Șoferiță, surprinsă în timp ce încalcă mai multe reguli de circulație într-o intersecție din Alba Iulia: ,,Mi-a spus niște cuvinte care m-au atins profund emoțional” O șoferiță a fost surprinsă la volan pe o stradă din Alba Iulia în timp ce încălca mai multe reguli de circulație, sâmbătă, 13 iunie 2026. În imaginile surprinse de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat
Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat Senatul a adoptat, luni,...
Ce prevede legea după ce datoria României a trecut de 60% din PIB
Ce prevede legea după ce datoria României a trecut de 60% din PIB Potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, datoria...
Știrea Zilei
Încă un pas important spre realizarea primului Aquapark din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 hectare: Decizii în Consiliul Județean
Încă un pas important spre realizarea primului Aquapark din județul Alba, construit la Ocna Mureș, pe o suprafață de 5...
VIDEO | Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport
Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport Pasiune incredibilă pentru...
Curier Județean
FOTO | „Destine Aeronautice în Poarta Focșanilor”: Lecție de istorie și patriotism pentru elevii militari din Alba Iulia
„Destine Aeronautice în Poarta Focșanilor”: Lecție de istorie și patriotism pentru elevii militari din Alba Iulia Elevii Colegiului Național Militar...
Lemn furat în miez de noapte, pedeapsă amânată: Angajat al Transgaz, condamnat la Judecătoria Alba Iulia pentru sustragerea de material lemnos dintr-un depozit silvic
Lemn furat în miez de noapte, pedeapsă amânată: Angajat al Transgaz, condamnat la Judecătoria Alba Iulia pentru sustragerea de material...
Politică Administrație
FOTO | Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost semnat
Proiect de peste 5 milioane de lei pentru reabilitarea completă a Parcului Municipal din Aiud: Contractul de finanțare a fost...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
Opinii Comentarii
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare, valoarea punctului de referință la pensie, baza minimă pentru...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...