VIDEO ȘTIREA TA | Mai mulți cai lăsați liberi, filmați pe o stradă din Alba Iulia: ,,Oraș european cu străzi noi”

Mai mulți cai lăsați liberi, filmați pe o stradă din Alba Iulia: ,,Oraș european cu străzi noi”

Mai mulți cai lăsați liberi au fost filmați pe strada Alcalá de Henares din Alba Iulia, recent asfaltată. Imaginile au fost surprinse duminică seara, 14 iunie 2026.

Un cititor ziarulunirea.ro a surprins, într-un videoclip de câteva zeci de secunde, animalele care se plimbau liniștite pe strada menționată anterior. În imagini se pot observa cinci cai fără stăpân mergând pe strada Alcalá de Henares.

„Oraș european cu străzi noi”, a fost mesajul care a însoțit videoclipul.

,,Drumurile bine întreținute și accesul facil cresc atractivitatea zonelor, contribuind astfel la creșterea valorii proprietăților din vecinătate, și, totodată asigură condiții optime de circulație rutieră. Necesitatea acestor lucrări este evidentă, având în vedere starea proastă a străzilor.

Vă mulțumim pentru răbdare și pentru sprijinul acordat în timpul restricțiilor datorate acestor lucrări. Împreună, contribuim la dezvoltarea și înfrumusețarea comunității noastre”, spunea la data de 29 august 2024, primarul Gabriel Pleșa, despre lucrările care se efectuau la acel moment pe strada Alcalá de Henares.

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