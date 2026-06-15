VIDEO | Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport

Albaiulianul Emeric Szakacs, campion european la tenis de câmp la 90 de ani! Pasiune incredibilă pentru sport

Pasiune incredibilă pentru sport a albaiulianului Emeric Szakacs, care la 90 de ani a devenit campion european la tenis de câmp!

Turneul European Masters Championship 2026 (grad MT 1000) s-a desfășurat la Budapesta, capitala Ungariei, la Centrul Național de antrenament al Federației de Tenis al Ungariei (o bază cochetă, cu 20 de terenuri de zgură, alte 4 în balon, o sală polivalentă cu alte două terenuri etc).

Au participat la importanta competiție peste 400 de tenismeni seniori veteran, din 42 de țări, la diverse categorii de vârstă, de la +30 de ani, până la +90 de ani, masculin, feminin, simplu, dublu și dublu mixt.

România a fost reprezentată de 15 împătimiți ai „sportului alb” pentru care vârsta nu este un obstacol. Aceștia sunt din București, Brașov, Arad, Galați, Cluj-Napoca sau Alba Iulia.

Rezultat de pus în ramă

„Nea Imi”, cum îi spun cei apropiați, a realizat un rezultat deosebit pentru sportul din Alba și nu numai, devenind campion european la categoria +90 de ani, la simpli. A mai fost prezent Mircea Socaciu, care a urcat în două rânduri pe podium, la categoria +45 de ani: vicecampioon european la dublu mixt și locul 3 la dublu masculin. Ambii sunt legitimați la Tenis Club Ambasadorul Alba Iulia, pe care-l reprezintă cu onoare și demnitate în competițiile locale, județene, naționale și internaționale.

„Pe această cale adresăm mulțumirile cuvenite conducerii clubului, președintelui Dan Sărmășan și Emil Oprița, pentru condițiile demne și civilizate oferit. La Baza sportivă din Șanturile Cetății, zeci de copii, tineri și adulți deslușesc tainele tenisului de câmp sub îndrumarae antrenorilor și instructorilor cu o înaltă calificare profesională, în una dintre cele mai moderne baze din județul Alba”, a precizat campionul european.

Adversari maghiari

Revenind la performanța izbutită de Emeric Szakacs (care în 28 octombrie va aniversa 91 de ani), la categoria respectivă au mai concurat doi jucători din Ungaria, jucându-se în sistem fiecare cu fiecare. Neobositul tenismen din Cetatea Marii Uniri a repurtat două victorii, 7-6 (4), 6-1, cu Zoltan Judik, respectiv 6-2, 6-2 cu Vizi Szilveszter.

Un rezultat care merită aplauze, mai ales că Emeric Szakacs promite că, dacă sănătatea i-o va permite, va fi prezent și la următoarele ediții ale Campionatelor Europene!

Carieră prodigioasă în tenis, dar și în atletism

Profesorul Emeric Szakacs a avut o prodigioasă carieră sportivă, la atletism și tenis. În sportul alb a cucerit primul titlu național la Craiova (1998), având 12 tilturi la simplu și 6 la dublu (1998-2023), iar la nivel internațional, un an mai târziu, la Keszthely (Ungaria).

Între 2010 și 2022, la International Altius Tenis Cup și-a adjudecat 8 titluri la simplu și 4 la dublu, iar în 2015 a devenit, tot la Budapesta, campion european la dublu (categoria +80 de ani), pentru ca în 2018 să fie prezent la Campionatul Mondial (Umag, Croația, locul 16 la categoria +80 ani).

Din 1999 este menbru activ al Federației Internaționale de Tenis ITF (la Londra), în 2015 a primit titlul de membru de onoare al Federației Române de Tenis, iar acum 2 ani pe cel de membru de onoare al Altius Tenis Club București!

Respect, Nea Imi!

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