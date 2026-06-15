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Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 minute

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Notarii publici, incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar: Proiect adoptat de Senat

Senatul a adoptat, luni, 15 iunie 2026, în plen, o propunere de modificare a art. 279 din Codul penal prin care notarii publici sunt incluși în categoria persoanelor protejate de infracțiunea de ultraj judiciar.

Potrivit art. 279, alin. (2) din Codul penal, „săvârșirea unei infracțiuni împotriva unui judecător sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracțiune, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate”.

Prin proiectul adoptat, aceste dispoziții se vor aplica și „faptelor comise împotriva unui notar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu”.

Inițiatorii susțin, în expunerea de motive, că notarii publici se confruntă frecvent cu situații conflictuale generate de refuzul îndeplinirii unor acte nelegale sau de gestionarea unor interese divergente, precum în procedurile succesorale, de partaj sau din domeniul dreptului familiei.

„În activitatea lor, notarii publici sunt expuși deseori unor situații conflictuale generate de refuzul îndeplinirii unor acte nelegale sau de obligația de a gestiona interese divergente, așa cum este cazul procedurilor succesorale, a celor de partaj sau chiar a celor din sfera dreptului familiei. Unele proceduri implică și prezenta unor persoane vulnerabile, așa cum sunt vârstnicii, minorii sau majorii cu privire la care au fost dispuse măsuri de ocrotire, notarul fiind în poziția de a apăra interesele și persoana acestora.

Totodată, notarii publici exercită și atribuții din ce în ce mai extinse în domenii sensibile, precum prevenirea și combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului, rol care îi poate expune unor situații cu un grad ridicat de risc”, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă, inițiată de parlamentari PNL, PSD și USR, urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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