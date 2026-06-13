Sistemul public de pensii în 2026: ajutor de deces mai mare și noi valori pentru contribuții
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2026 a adus modificări importante în sistemul de pensii
Casa Națională de Pensii Publice a publicat o serie de precizări privind aplicarea Legii nr. 44/2026 a bugetului asigurărilor sociale de stat, actul normativ care stabilește principalii indicatori utilizați în sistemul public de pensii și asigurări sociale în cursul acestui an.
Noile prevederi influențează valoarea unor prestații sociale, nivelul contribuțiilor și cuantumul unor indemnizații acordate prin sistemul public, având impact atât asupra pensionarilor, cât și asupra persoanelor asigurate.
Salariul mediu brut utilizat în sistemul public crește la 9.192 de lei
Potrivit legii, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este stabilit la 9.192 de lei. Acesta reprezintă unul dintre cei mai importanți indicatori folosiți în calculul unor drepturi și obligații prevăzute de legislația în domeniul asigurărilor sociale.
Majorarea acestui indicator produce efecte asupra mai multor prestații acordate prin sistemul public și reflectă evoluția veniturilor salariale din economie.
Ajutorul de deces a fost majorat
Una dintre cele mai importante modificări vizează cuantumul ajutorului de deces.
În cazul decesului unui asigurat sau pensionar, suma acordată este de 9.192 de lei. Pentru decesul unui membru de familie al acestuia, ajutorul acordat este de 4.596 de lei.
Ajutorul de deces se acordă persoanei care face dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces și reprezintă una dintre cele mai importante forme de sprijin financiar oferite prin sistemul public de asigurări sociale.
Contribuția către fondurile de pensii administrate privat rămâne neschimbată
Legea menține la 4,75% cota din contribuția de asigurări sociale care este transferată către fondurile de pensii administrate privat.
Astfel, participanții la sistemul de pensii private obligatorii vor continua să beneficieze de același procent din contribuția plătită către sistemul public, fără modificări față de anul anterior.
Persoanele care aleg să se asigure în sistemul public prin încheierea unui contract de asigurare socială datorează o contribuție de 25% din venitul lunar asigurat.
În prima jumătate a anului 2026, venitul minim lunar asigurat este de 4.050 de lei. Începând cu 1 iulie, acesta va crește la 4.325 de lei, ca urmare a majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată.
Modificarea va determina și o creștere a contribuției minime datorate de persoanele care se asigură voluntar în sistemul public de pensii.
Crește indemnizația pentru însoțitor
O altă prevedere importantă privește pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I.
Conform legislației în vigoare, indemnizația pentru însoțitor este egală cu jumătate din salariul minim brut pe țară garantat în plată. În urma majorării salariului minim, cuantumul acestei indemnizații va ajunge la 2.163 de lei începând cu 1 iulie 2026.
Măsura este destinată persoanelor care, din cauza stării de sănătate, necesită supraveghere și îngrijire permanentă.
Valoarea punctului de referință rămâne la 81 de lei
Casa Națională de Pensii Publice precizează că valoarea punctului de referință, indicatorul utilizat în formula de calcul a pensiilor conform noii legislații, se menține la 81 de lei pe parcursul anului 2026.
Menținerea acestei valori înseamnă că legea bugetului asigurărilor sociale de stat nu aduce modificări în ceea ce privește acest element esențial pentru stabilirea pensiilor.
Indemnizații mai mari pentru membrii uniunilor de creatori
Actul normativ stabilește și limitele maxime pentru indemnizațiile acordate membrilor uniunilor de creatori recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.
În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, plafonul maxim al indemnizației este de 8.100 de lei. De la 1 iulie 2026, acesta va crește la 8.650 de lei, în concordanță cu majorarea salariului minim brut.
Efecte pentru milioane de beneficiari
Valorile stabilite prin Legea nr. 44/2026 influențează direct funcționarea sistemului public de pensii și asigurări sociale. Cele mai vizibile efecte sunt majorarea ajutorului de deces, creșterea indemnizației pentru însoțitor și actualizarea bazei minime de calcul pentru persoanele asigurate prin contracte de asigurare socială.
În același timp, legea menține neschimbate unele elemente importante ale sistemului, precum valoarea punctului de referință și procentul contribuției direcționate către fondurile de pensii administrate privat, asigurând continuitatea regulilor aplicabile beneficiarilor și contribuabililor în anul 2026.
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