Curier Județean

16 iunie 2026 | Se redeschide circulația pe centura ocolitoare a orașului Zlatna: Traficul greu prin oraș, restricționat

Ioana Oprean

Publicat

acum 48 de minute

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Se redeschide circulația pe centura ocolitoare a orașului Zlatna: Traficul greu prin oraș, restricționat

Începând de marți, 16 iunie 2026, de la ora 9:00, circulația rutieră pe varianta ocolitoare a orașului Zlatna va fi redeschisă.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Primăriei Zlatna în după amiaza zilei de luni, 15 iunie 2026.

„Totodată, pentru fluidizarea traficului și creșterea siguranței participanților la trafic, circulația autovehiculelor de mare tonaj (trafic greu) prin oraș rămâne restricționată, acestea urmând să utilizeze varianta ocolitoare.

Vă mulțumim pentru înțelegere și îi rugăm pe toți participanții la trafic să respecte semnalizarea rutieră și regulile de circulație”, au precizat reprezentanții Primăriei Zlatna.

Centura ocolitoare a Zlatnei (DC 78), inaugurată inițial în 1985, are aproximativ 5,6 km, dar lucrările de reabilitare finalizate au vizat doar o porțiune de circa 3,4 km.

Proiectul a fost finanțat prin programul „Anghel Saligny”, cu o valoare de aproximativ 16 milioane de lei, și a fost început în 2023.

Lucrările au freprezentat cea mai amplă reabilitare din ultimii 40 de ani, iar scopul principal a fost ca drumul să poată prelua din nou traficul greu de tranzit (camioane de peste 7,5 tone), care până acum a circulat uneori prin oraș.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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